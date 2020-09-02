В севастопольской поликлинике случилась драка из-за сидения на чужих ногах

Таким нестандартным методом мужчина решил доказать хаму его неправоту.

Скандалом и избиением закончился визит неизвестного мужчины в севастопольскую поликлинику на улице Супруна, 19. Шокирующее видео в группе «Черный список. Севастополь«Вконтакте опубликовал Александр Кузнецов.

По его словам, все началось с того, что некий мужчина решил полежать с ногами на кушетке, на которой сидели и ждали очереди пациенты. По его внутреннему убеждению, он имел на это законное право.

«На замечание медработников, отвечал, что встанет, если ему предоставят документ о том, что он не имеет право лежать, когда старики стоят», - описал ситуацию очевидец.

За медсестру, которой стал хамить лежащий пациент, заступился молодой человек из очереди. Он решил на практике показать, чем чревата логика скандального «правоведа». По словам автора сообщения, мужчина заявил, что кушетка предназначена для нескольких человек, и он тоже имеет право на неё сесть - и присел на ноги лежащего бородача.

На первый взгляд, урок прошел успешно – мужчина перешел из лежачего положения в сидячее, молодой человек сел рядом. Но этим история не закончилась: вовсе не хрупкого сложения бородач встал и с размаха нанес обидчику удар ногой на уровне головы.

Спортивного сложения молодой человек успел закрыться от удара, далее начался скандал, который уже не был зафиксирован на видео. По словам очевидца, имело место «избиение» молодого человека.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, медики были вынуждены вызвать правоохранителей, и те забрали обоих мужчин.

В тексте использованы материалы: Форпост

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