В Севастополе полицейский автомобиль сбил ребенка

Происшествие случилось во дворе жилого дома на проспекте Победы.

В Севастополе 1 сентября около 18:00 во дворе жилого дома №58 на проспекте Победы полицейский автомобиль сбил 6-летнего ребенка. О происшествии сообщили местные жители – очевидцы события.

По одной из версий, ребенок выбежал на дорогу внутриквартального проезда неожиданно для сотрудника полиции, который двигался по дороге на служебном автомобиле.

В пресс-службе УМВД по Севастополю подтвердили факт происшествия.

«Нами проводится служебная проверка по факту ДТП с участием сотрудника полиции. По ее результатам будет принято решение», – сказали в ведомстве.

Как сообщил источник хорошо знакомый с ситуацией, к счастью, серьезных травм у ребенка удалось избежать. Пострадавший сразу был доставлен в городскую больницу № 5.

В тексте использованы материалы: Форпост

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