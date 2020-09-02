Происшествия
В Севастополе полицейский автомобиль сбил ребенка
Происшествие случилось во дворе жилого дома на проспекте Победы.
В Севастополе 1 сентября около 18:00 во дворе жилого дома №58 на проспекте Победы полицейский автомобиль сбил 6-летнего ребенка. О происшествии сообщили местные жители – очевидцы события.
По одной из версий, ребенок выбежал на дорогу внутриквартального проезда неожиданно для сотрудника полиции, который двигался по дороге на служебном автомобиле.
В пресс-службе УМВД по Севастополю подтвердили факт происшествия.
«Нами проводится служебная проверка по факту ДТП с участием сотрудника полиции. По ее результатам будет принято решение», – сказали в ведомстве.
Как сообщил источник хорошо знакомый с ситуацией, к счастью, серьезных травм у ребенка удалось избежать. Пострадавший сразу был доставлен в городскую больницу № 5.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
ДТП с шестью автомобилями в Севастополе устроил пенсионер. Массовую аварию на улице Хрусталева совершил 71-летний житель Севастополя, у которого при себе не оказалось страховки.
Среди бела дня: в Севастополе мужчина устроил «альтернативный фонтан» на площади Ушакова. Видео выросшего «писающего мальчика» активно обсуждается в соцсетях.
В севастопольской поликлинике случилась драка из-за сидения на чужих ногах. Таким нестандартным методом мужчина решил доказать хаму его неправоту.
Умер актер Борис Клюев. Жизни и карьере известного актера посвящен документальный фильм «Египетская сила Бориса Клюева».
К Крыму приблизились сразу два военных самолета США
Сразу два американских самолета-разведчика были засечены в акватории Черного моря недалеко от крымского побережья.
В Крыму в доме с обвалившейся стеной умер ветеран войны
В селе Михайловское Нижнегорского района умер последний ветеран Второй мировой войны из местных жителей Александр Голованов. 94-летний мужчина доживал последние дни в обветшалом саманном доме.
У Евпатории заберут воду для Симферополя
Ситуация с обеспечением водой Симферополя настолько серьезна, что глава Крыма Сергей Аксенов был вынужден создать оперативный штаб по решению проблемы, который будет собираться дважды в неделю – по средам и пятницам.
«Дефицит воды в Крыму»: в ООН рассказали, что на самом деле ответили Поклонской
В ООН дали пояснения на информацию депутата Госдумы России, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая утверждает, что в организации «признали ее статус представителя крымчан в российском парламенте».
9 часов назад
Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц
12 часов назад
Аксенов пообещал раздать всем воду по справедливости
Главная задача властей – справедливо распределить воду между потребителями и составить удобные графики ее подачи.