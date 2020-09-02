В Крыму в доме с обвалившейся стеной умер ветеран войны

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В селе Михайловское Нижнегорского района умер последний ветеран Второй мировой войны из местных жителей Александр Голованов. 94-летний мужчина доживал последние дни в обветшалом саманном доме.

Об этом сообщают РИА Новости.

Дом работник колхоза Александр Голованов получил в начале 60-х, само здание было построено еще в конце XIX века. Этим летом и без того ненадежное сооружение частично обрушилось: одна стена развалилась. По словам руководителя проекта «Мечта ветерана» Ярослава Селютина, родственники ветерана обратились в местную администрацию, но оказалось, что на пути ветерана к комфортной жизни стоит бюрократическая система. Активисты решили взять восстановление дома в свои руки, но из необходимых 50 тысяч рублей удалось собрать лишь 17.

Тем не менее, шум, поднятый общественниками, возымел результаты: местные власти пообещали, что к концу недели дом будет «как новый», и начали заседать. Сначала в департаменте труда и соцзащиты Нижнегорского района решили выделить 30 тысяч рублей, потом заговорили о выделении 200 тысяч из республиканского бюджета.

Однако сколько придется ждать финансовую помощь от государства, до сих пор неизвестно. Глава администрации Михайловского сельского поселения Олег Пензештадлер заявил, что его ведомство тоже подало заявку на получение матпомощи, однако «будет ли она вообще» – не ясно.

Он заверил, что соцработники не забывали Александра Голованова и постоянно его навещали: например, поздравляли с праздниками. «Два года назад, к примеру, подремонтировали прогнившие полы, подкрасили все. А вообще он последние несколько лет жил у родственников», - сказал Пензештадлер.

Сами же родственники, а именно жена внука Вита Викторовна, такой ход событий отрицают. Ветерана, конечно, к себе забирали, но не на ПМЖ, а в те моменты, когда он нуждался в уходе. Дело в том, что сам Голованов был привязан к дому и при любой возможности убегал от родственников - жили они недалеко. Там он снова брался за работу по хозяйству, несмотря на почтенный возраст. Воду он носил по старинке, ведрами, газ у него стоял баллонный.

То, что с домом серьезные проблемы, родственники поняли еще зимой: стена осела, и летнее происшествие - ее обвал - было вопросом времени. Потом стало ясно, что все здание в скором времени может обрушиться. Ветерану пытались найти другое жилье, но безуспешно.

В ближайшее время ветерана похоронят. Родственники говорят, что во всей этой ситуации утешает лишь одно: последние минуты Александр Голованов провел в кругу близких.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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