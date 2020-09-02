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Коронавирус в Крыму

В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом

13:47 среда, 2 сентября 2020
В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом

фото © Новости Крыма

В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.

Об этом сообщил директор Крымского Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Трагедия произошла в Бахчисарае.

— Выплаты родственникам погибшего, те, которые предусмотрены законодательством, будут, будем стараться помочь, — подчеркнул  Олефиренко.

Напомним, ранее в Крыму скончался врач, контактировавший с пациентом, утаившим информацию о коронавирусе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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