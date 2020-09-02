Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: COVID-19 бьет по пенсионерам Севастополя: сводка за сутки ● В школах Севастополя появятся «говорящие термометры» ● В Крыму неожиданно снизилось число новых заражений коронавирусом ● Аксенов прогнозирует пик распространения COVID-19 в Крыму на середину сентября ● В Крыму скончался врач, контактировавший с пациентом, утаившим информацию о коронавирусе
В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом
фото © Новости Крыма
В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.
Об этом сообщил директор Крымского Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Трагедия произошла в Бахчисарае.
— Выплаты родственникам погибшего, те, которые предусмотрены законодательством, будут, будем стараться помочь, — подчеркнул Олефиренко.
Напомним, ранее в Крыму скончался врач, контактировавший с пациентом, утаившим информацию о коронавирусе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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