В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом

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В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.

Об этом сообщил директор Крымского Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

Трагедия произошла в Бахчисарае.

— Выплаты родственникам погибшего, те, которые предусмотрены законодательством, будут, будем стараться помочь, — подчеркнул Олефиренко.

Напомним, ранее в Крыму скончался врач, контактировавший с пациентом, утаившим информацию о коронавирусе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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