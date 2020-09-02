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Происшествия

В Крыму рецидивист избил пенсионера и отобрал сумки с продуктами и велосипед

В Нижнегорском районе сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на 62-летнего пенсионера.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по РК.

В отдел МВД России по Нижнегорскому району поступило сообщение о том, что неизвестный напал на 62-летнего жителя села Семенное на одной из улиц поселка Нижнегорский. По словам потерпевшего, злоумышленник избил его, силой отнял сумки с продуктами, мобильный телефон и велосипед. Потерпевший получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован. Ему назначена судебно-медицинская экспертиза.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции, имея полученные от потерпевшего сведения, провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и нашли подозреваемого в совершении преступления. Им оказался житель пгт Первомайское 1971 года рождения. Мужчина не трудоустроен и был ранее судим за убийство.

Задержанный дал признательные показания. Сотрудники полиции изъяли у него все похищенные вещи.

Следственным отделом ОМВД России по Нижнегорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.4 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Подозреваемый находится под стражей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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