Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов прогнозирует пик распространения COVID-19 в Крыму на середину сентября ● В Крыму скончался врач, контактировавший с пациентом, утаившим информацию о коронавирусе ● Очаг коронавируса зафиксирован в госпитале для ветеранов в Крыму ● Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Севастополе ● Число заболевших коронавирусом в России превысило миллион человек
В Крыму неожиданно снизилось число новых заражений коронавирусом
фото © Новости Крыма
За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции.
10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2542 случая новой коронавирусной инфекции. 91 из них завозной из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1932 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 395 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2694 человека.
Выздоровевших за весь период – 1720 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму скончался врач, контактировавший с пациентом, утаившим информацию о коронавирусе. Ушел из жизни врач кардиологического отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А. Семашко» Александр Иваниченко.
Очаг коронавируса зафиксирован в госпитале для ветеранов в Крыму. Очаг распространения коронавируса зафиксирован в госпитале для ветеранов в Симферополе.
Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Севастополе. Новая коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у пяти человек в Севастополе за сутки.
Число заболевших коронавирусом в России превысило миллион человек. В России по состоянию на 1 сентября число заболевших новой коронавирусной инфекцией составило 1 миллион 48 человек.
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