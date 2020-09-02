В Крыму неожиданно снизилось число новых заражений коронавирусом

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За истекшие сутки на территории Республики Крым зарегистрирован 31 случай коронавирусной инфекции.

10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 18 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 2542 случая новой коронавирусной инфекции. 91 из них завозной из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1932 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 395 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2694 человека.

Выздоровевших за весь период – 1720 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Севастополе. Новая коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у пяти человек в Севастополе за сутки.

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