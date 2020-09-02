Власть
В ФСБ заявили, что нашли в Крыму «подпольных оружейников»
ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в нескольких регионах России, а также в Крыму.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность 20 жителей Республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта», – говорится в сообщении.
Всего в ходе оперативных мероприятий изъято 83 единицы огнестрельного оружия: АКС-74У, АК-103, ППШ, ППС, винтовки Мосина, AR-15, Mauser, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, СПШ, Glock, Наган.
Также изъяты 16 гранат, более 5 тысяч патронов, 5 приспособлений для бесшумной стрельбы и 150 штык-ножей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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