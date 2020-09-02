В ФСБ заявили, что нашли в Крыму «подпольных оружейников»

ФСБ пресекла деятельность 20 подпольных оружейников в нескольких регионах России, а также в Крыму.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена преступная деятельность 20 жителей Республики Крым, Красноярского края, Воронежской, Кемеровской, Ленинградской, Московской, Ростовской, Свердловской и Томской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских с целью сбыта», – говорится в сообщении.

Всего в ходе оперативных мероприятий изъято 83 единицы огнестрельного оружия: АКС-74У, АК-103, ППШ, ППС, винтовки Мосина, AR-15, Mauser, пистолеты и револьверы ТТ, ПМ, СПШ, Glock, Наган.

Также изъяты 16 гранат, более 5 тысяч патронов, 5 приспособлений для бесшумной стрельбы и 150 штык-ножей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Керчи наркодилера посадили на 3,5 года. Керченский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя 2002 г.р., в соответствии с которым он признан виновным в сбыте наркотических средств в значительном размере и приговорен к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима.

Против четверых активистов в Крыму возбудили дело по подозрению «о недоносительстве». Задержанного ранее активиста и гражданского журналиста «Крымской солидарности» Айдера Кадырова поздно ночью отпустили из здания ФСБ в Симферополе.

Прокуратура утвердила обвинение по делу о нападении на журналиста в Евпатории. Жительница Евпатории, препятствовавшая деятельности журналистов во время съемок сюжета на местном рынке в ноябре прошлого года, предстанет перед судом.

Крымчанин пойдет под суд за большой и нелегальный улов креветки. В Крыму будут судить 34-летнего жителя Черноморского района, который попался на незаконном вылове креветки в особо крупном размере.