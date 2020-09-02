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Умер актер Борис Клюев

06:42 среда, 2 сентября 2020
Умер актер Борис Клюев

фото © Новости Крыма

Жизни и карьере известного актера посвящен документальный фильм «Египетская сила Бориса Клюева».

Советский и российский актер театра и кино Борис Клюев, известный по роли главы семейства Николая Петровича в сериале Воронины, ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом во вторник, 1 сентября, сообщила директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова, передает ТАСС.«Борис Клюев умер, он был тяжело болен. <...> Прощание будет в Малом театре, даты пока нет», - отметила Михайлова.

Как сообщалось, актер с мая 2018 года боролся с онкологическим заболеванием.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. С 1969 года был актером Государственного академического Малого театра России. Кроме того, снялся в 120 кинокартинах.

Артист был членом Союза кинематографистов РФ, членом правления Гильдии актеров кино России. В 2002 году получил звание Народного артиста РФ.

Так, наибольшую популярность Клюеву принесли роли пенсионера Николая Петровича в комедийном телесериале Воронины и митрополита Дионисия в историческом сериале Годунов.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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