У Евпатории заберут воду для Симферополя

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Ситуация с обеспечением водой Симферополя настолько серьезна, что глава Крыма Сергей Аксенов был вынужден создать оперативный штаб по решению проблемы, который будет собираться дважды в неделю – по средам и пятницам.

Первое заседание состоялось сегодня.

Сегодня суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока, к которым относятся питьевые источники крымской столицы, составляет 62,88 миллиона кубометров. Руководитель Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль уточнил: «Аянское водохранилище имеет запасы в объеме 44% – это 1,71 млн кубометров воды, Симферопольское водохранилище – 18%, или 4,39 млн кубометров, Партизанское – 18,5%, или 6,318 млн кубометров воды».

По его словам, расход составляет 108-110 тысяч кубических метров воды в сутки. По данным директора госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженова вчера в город было подано 152 тысячи кубов¸ чтобы наполнить опустевшие емкости, но далее превышать разрешенный объем потребления (сегодня он составляет 140 тысяч кубов в сутки) не будут.

Кстати, о емкостях: жилой сектор получит всего 131 резрвуар. Глава города Елена Проценко сообщила, что 74 пластиковых цистерны установят в частном секторе, остальные (57) – во дворах многоквартирных домов, коих в городе насчитывается около 3 тысяч.

При этом автомойки закрывать по-прежнему не планируется: по мнению главы РК Сергея Аксенова, эти объекты потребляют всего 700 кубометров воды в сутки, и в плане экономии это «погоды никому не сделает», проблем, если люди останутся без работы, будет гораздо больше. Не смущает его и то, что владельцы автомоек упорно отказываются переходить на замкнутый цикл водоснабжения: из 125 лишь 9 работают в таком режиме (ранее Проценко заявляла, что 19). Предписания о переходе на замкнутую схему водооборота выдаются раз в полгода, но предприниматели их игнорируют. «Не у всех есть возможность приобрести оборудование», – заботливо предположил Аксенов и повторил: закрывать автомойки не будут.

Была поднята еще одна проблема: из-за перебоев в водоснабжении сети начали чаще выходить из строя, а в некоторых районах, как выяснилось, инфраструктуру не ремонтировали лет 50. Но подобраться к водоводам бывает невозможно, так как их территория оказалась застроена, в том числе и жилыми домами.

Теперь власти будут разбираться, как так вышло. Вопрос, почему об этом стало известно только сейчас, хотя водоводы являются объектами стратегического значения, не обсуждался.

Добавим, что общий запас воды во всех водохранилищах Крыма сейчас составляет 96 млн кубометров. Во время засухи 1994 года этот объем сокращался до 27 млн кубометров, и это дает крымским чиновникам повод для оптимизма.

Что же касается Симферополя, то в ближайшее время в город собираются перебросить воду из Ивановского водозабора (Евпаторию будут обеспечивать за счет сельских скважин + остается Чеботарский водозабор), кроме того с западной стороны города собираются пробурить дополнительных 4 скважины.

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