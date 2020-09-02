Среди бела дня: в Севастополе мужчина устроил «альтернативный фонтан» на площади Ушакова

Видео выросшего «писающего мальчика» активно обсуждается в соцсетях.

Гулявшие у площади Ушакова жители и гости Севастополя в последний день лета могли наблюдать выходящую за всевозможные рамки картину. Неподалеку от нового сухого фонтана и уличных гамаков некоторое время спал одинокий мужчина, пробудиться которого, видимо, заставила естественная нужда. Однако дойти до туалета он либо не смог, либо просто не захотел.

За удовлетворение своих потребностей сонный мужчина принялся, не отрываясь от комфортабельной лавки, – при свете дня и на виду у множества прохожих. Длительный и малоприятный процесс был снят очевидцем, который пожелал остаться анонимным.

«Сегодня возле фонтана образовался еще один «фонтан». Без комментариев. Родители, будьте осторожны с купанием деток на данной территории», – отметил автор под опубликованным в группе «Черный список. Севастополь» видео.

Почти минутное видео вызвало бурное обсуждение и порицание в комментариях, причем досталось и герою сюжета, и автору ролика. Пользователи не стеснялись в выражениях по отношению к главному герою, обвиняли в безразличии к происходящему прохожих и отмечали, что общий уровень культуры Севастополя сегодня очень снизился.

Отметим, что это не первый подобный случай, зафиксированный на видео в обновленном центре города-героя. Ранее свой «след» на Большой Морской оставил нетрезвый гость Севастополя. Однако тогда снимавший не остался в стороне и в грубой форме высказал претензии осквернителю улицы.

Подобные инциденты не участились, а просто стали чаще попадать на камеры телефонов, считает командир севастопольской добровольной народной дружины «Рубеж» Кирилл Комиссар.

«Это просто случай, который непосредственно на видео попадает. Это было, это есть и это, к сожалению, будет, потому человек в таком состоянии не совсем себя контролирует», – считает он.

Комментируя ранее ситуацию на Большой Морской, Кирилл Комиссар отмечал, что любой взрослый сознательный человек в таком случае сделал бы замечание, а после этого еще и вызывал бы полицию, так как налицо факт нарушения общественного порядка. При этом важно дождаться приезда правоохранителей, завершить процедуру фиксации правонарушения и передать нарушителя полицейским.

Но будем откровенны: далеко не каждый человек захочет вступать в диалог и, не применяя насилия, удерживать человека, адекватность которого вызывает вопросы. Да и тратить время на все официальные процедуры, необходимые для фиксации правонарушения, тоже мало желающих.

Альтернативным выходом в подобной ситуации могла бы стать «Тревожная кнопка», установленная у телефонных аппаратов в центре города. Однако, по словам Кирилла Комиссара, нажатие кнопки не предполагает незамедлительный приезд правоохранителей на место – изложить ситуацию все равно придется.

«Эти экстренные кнопки подключены на систему «112», то есть экстренного вызова спецслужб. Поэтому, нажав на эту кнопку, мы, грубо говоря, звоним по этому телефону. Поэтому и процедура получается примерно та же, как и при звонке», – пояснил Комиссар.

В тексте использованы материалы: Форпост

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