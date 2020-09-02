Происшествия
Спасатели ночью на руках вынесли ребенка с мыса в Крыму, чтобы доставить в больницу
Спасатели Судакского АСО «КРЫМ-СПАС» оказали помощь ребенку на мысе Меганом.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
Сотрудники «КРЫМ-СПАС» пронесли около полутора километров ребенка на руках на плато горы Меганом, где передали ожидавшим их сотрудникам скорой медицинской помощи.
Так, сегодня ночью в 00:55 на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение от гражданки о том, что у ее малолетнего сына высокая температура, рвота, необходима помощь врачей. Они находятся на пляже у подножия мыса Меганом (городской округ Судак) в труднодоступном месте. В связи с темным временем суток самостоятельно с пляжа добраться к врачам скорой помощи не могут, необходима помощь спасателей.
К месту происшествия немедленно направилась дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 единицы техники.Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что по прибытии к месту, спасатели по горной тропе спустились к пострадавшим.
— После чего, сотрудники «КРЫМ-СПАС» пронесли около полутора километров ребенка на руках на плато горы Меганом, где передали сотрудникам скорой медицинской помощи, — рассказал министр.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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