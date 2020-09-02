Сотрудники МЧС Крыма спасли дрейфовавших в Черном море людей

фото © Новости Крыма

В Крыму спасатели пришли на выручку пассажирам маломерного судна, заглохшего в полукилометре от берегов Ялты.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«В 10.55 поступило сообщение о том, что в районе мыса Мартьян (поселок Никита) на расстоянии 500 метров от берега обнаружено маломерное судно с заглохшим мотором. На борту судна находятся два человека, просят о помощи», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госинспекции по маломерным судам крымского главка МЧС на спасательном катере доставили пострадавших на берег, а заглохшее судно транспортировали на стоянку в Массандру. Спасенные в медицинской помощи не нуждалась.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В МЧС Крыма в шоке от того, как беспечно ведут себя туристы на море. Крымские спасатели обратили внимание жителей и гостей республики на увеличение количества происшествий на водных объектах.

Унесенная ветром: в Феодосии спасли женщину на надувном круге. В Феодосии спасателям пришлось вытаскивать из моря женщину, которую унесло на надувном круге в море.

В Крыму семью из пяти человек штормом унесло прямо на скалы. Экипаж патрульного катера Росгвардии в Крыму спас семью из пяти человек, которую на катамаране во время внезапного шторма уносило в открытое море.

Пропавших в море недалеко от Крыму девочку и мужчину чудом нашли живыми. Спасатели нашли живыми пятилетнюю девочку и бросившегося ей на помощь мужчину после продолжительных поисков в открытом море, при сильном ветре и высокой волне.