Происшествия
Сотрудники МЧС Крыма спасли дрейфовавших в Черном море людей
фото © Новости Крыма
В Крыму спасатели пришли на выручку пассажирам маломерного судна, заглохшего в полукилометре от берегов Ялты.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
«В 10.55 поступило сообщение о том, что в районе мыса Мартьян (поселок Никита) на расстоянии 500 метров от берега обнаружено маломерное судно с заглохшим мотором. На борту судна находятся два человека, просят о помощи», - говорится в сообщении.
Сотрудники Госинспекции по маломерным судам крымского главка МЧС на спасательном катере доставили пострадавших на берег, а заглохшее судно транспортировали на стоянку в Массандру. Спасенные в медицинской помощи не нуждалась.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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