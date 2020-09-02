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Происшествия

Сотрудники МЧС Крыма спасли дрейфовавших в Черном море людей

16:28 среда, 2 сентября 2020
Сотрудники МЧС Крыма спасли дрейфовавших в Черном море людей

фото © Новости Крыма

В Крыму спасатели пришли на выручку пассажирам маломерного судна, заглохшего в полукилометре от берегов Ялты.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«В 10.55 поступило сообщение о том, что в районе мыса Мартьян (поселок Никита) на расстоянии 500 метров от берега обнаружено маломерное судно с заглохшим мотором. На борту судна находятся два человека, просят о помощи», - говорится в сообщении.

Сотрудники Госинспекции по маломерным судам крымского главка МЧС на спасательном катере доставили пострадавших на берег, а заглохшее судно транспортировали на стоянку в Массандру. Спасенные в медицинской помощи не нуждалась.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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