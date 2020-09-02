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Власть

СБУ провела учения по защите Северо-Крымского канала от диверсантов

06:55 среда, 2 сентября 2020
СБУ провела учения по защите Северо-Крымского канала от диверсантов

фото © ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины провела контрдиверсионные тренировки на террористически уязвимых объектах Херсонской области, в частности, на Северо-Крымском канале, по которому ранее подавалась днепровская вода на полуостров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«В избранных локациях, расположен ряд террористических уязвимых и стратегически важных объектов критической инфраструктуры области, в частности, военный объект ВС Украины, Каховская ГЭС, Каховский судоходный шлюз и сооружения Северо-Крымского канала», – говорится в сообщении.

Указывается, что в учениях приняли участие сотрудники ГУ СБУ в АР Крым, Национальной и патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие Национальной гвардии и Госпогранслужбы, подразделения Вооруженных сил Украины,

«Главной целью учений стало повышение уровня межведомственного взаимодействия ведущих субъектов борьбы с терроризмом, организация и проведение в рамках антитеррористической операции мер по противодействию возможным диверсиям на потенциально опасных объектах», – сообщили в СБУ.

По сценарию тренировок, условные диверсанты пытались совершить ряд террористических актов на стратегических объектах Херсонщины путем незаконного проникновения на них, минирование помещений и оборудования.

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