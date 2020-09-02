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Общество

Прогноз погоды в Крыму на среду 2 сентября

00:23 среда, 2 сентября 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 2 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (почвенная засуха в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность ( 5 класс), в восточных районах и в г. Севастополе), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 33, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 63 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью около 22 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 77 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 27, ночью от 21 до 23 градусов. Ветер юго-восточный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 77 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 71 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 78 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 30, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 84 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 33, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 86 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 33, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 85 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 79 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью около 19 градусов. Ветер восточный 3 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 71 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 29, на Кипре - 28, в Одессе - 25, в Сочи - 25, в Турции - 29, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

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