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По Крымскому мосту за лето проехало почти два млн автомобилей

09:18 среда, 2 сентября 2020
По Крымскому мосту за лето проехало почти два млн автомобилей

фото © travelcrimea.com

Почти 2 млн автомобилей проехало по Крымскому мосту за три летних месяца.

Об этом сообщила пресс-служба Росавтодора.

«Почти два миллиона автомобилей воспользовались транспортным переходом через Керченский пролив за три летних месяца, в том числе почти 200 тысяч грузовиков и 14 тысяч автобусов», – говорится в сообщении.

В этом году был обновлен абсолютный рекорд суточного трафика на мосту – 16 августа по транспортному переходу в обоих направлениях проехало 37 374 автомобиля. В прошлом году максимальный суточный показатель составил 35 989 транспортных средств.

В целом в августе в Крым проехал почти миллион автомобилей. «Наибольшее количество автомобилей отправилось в Республику Крым 3 августа: 21 410, в обратном направлении – 21 августа: 20 602 за сутки. Всего в августе в направлении полуострова проехало более 470 тысяч машин, в обратном – около 500 тысяч. Среднесуточная интенсивность движения составила более 31,3 тысячи транспортных средств», – добавили в пресс-службе.

По сравнению с прошлым годом летний трафик автомобилей снизился незначительно: за все прошлое лето по Крымскому мосту проехали 2,25 млн транспортных средств. На снижение трафика повлияли ограничения, введенные для недопущения распространения коронавируса – с начала апреля на мосту были установлены блокпосты, а туристов из других регионов в Крым начали пускать только с 1 июля.

В целом с начала движения по мосту в мае 2018 года по нему проехали 11,5 млн транспортных средств.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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