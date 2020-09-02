Водный кризис
Развитие сюжета: «Дефицит воды в Крыму»: в ООН рассказали, что на самом деле ответили Поклонской ● Аксенов хочет добывать воду из испарений водохранилищ под Симферополем ● Емкости с водой в Симферополе будут охранять жители ближайших домов ● Аксенов пообещал раздать всем воду по справедливости ● Часть Симферополя осталась без воды из-за аварий
Облегчить подъем воды: Аксенов потребовал быстрее чинить лифты
В Республике Крым не должно быть ни одного неработающего лифта, чтобы жители многоэтажек могли без сложностей поднимать емкости с водой к себе в квартиры.
Такое требование выдвинул Министерству ЖКХ Крыма глава республики Сергей Аксенов на совещании по ситуации с водообеспечением Симферополя.
По словам главы региона, сообщения о том, что лифты в некоторых домах в разных районах полуострова не работают по две-три недели, он уже начал получать в своих соцсетях.
«Если я получаю информацию о том, что 2-3 недели лифт не работает, при этом администрация на меня не выходила, я буду считать, что никто этим заниматься не хочет, соответственно, администрация халатно выполняет свои обязанности, - предупредил Аксенов министра ЖКХ республики Дмитрия Черняева. – С момент остановки лифта должно быть доведение информации в течение нескольких часов до вас. Если необходимы средства, то до меня. Вариантов у нас нет, реакция должна быть быстрой».
Глава республики напомнил, что в Крыму более чем у 1000 лифтов срок эксплуатации подходит к концу, поэтому кроме действующей программы по плановой замене лифтов в многоквартирных домах ремонтные бригады должны оперативно ликвидировать все возникающие поломки.
Аксенов также потребовал от Министерства ЖКХ республики в течение 10 дней завести на сайте ведомства электронное окно обратной связи с крымчанами, через которое должны поступать обращение о неработающих лифтах.
В свою очередь Дмитрий Черняев заверил, что только в Симферополе, где уже началось поэтапное введение ограниченного режима подачи воды, за состоянием лифтов будут следить отдельные силы.
«Четыре компании работают в городе, у них сформированы 8 бригад, которые будут реагировать. Мы будем собирать информацию с Симферополем и отрабатывать каждый случай», - заверил Черняев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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