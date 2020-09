Недельный отдых в Крыму обходится в 2-3 раза дороже чем в Турции

фото © Крым.реалии

Средний чек на туры в Крым летом 2020 года составил 42 500 рублей, в Сочи – 50 тысяч рублей, а вот в Турцию в два раза выше – 108 860 рублей.

Сервис поиска и покупки туров онлайн Level.Travel разобрался, чем отличается туристическое предложение на российских курортах от Турции и что ценят туристы в каждом варианте.

81% туристов Level.Travel, отдохнувших в августе в Турции, выбирали отели 4* и 5*. В Сочи гостиницы высокой категории бронировали только 8% туристов, в Крыму – 2%. Это неудивительно: на турецких курортах насчитывается несколько тысяч отелей высокой категории, а в Сочи и Крыму – менее 50 гостиниц 5* и чуть более 100 – 4*, пишет ratanews.ru.

Большинство туристов Level.Travel в Сочи выбрали отдых в отелях 3* (31%), а туристы в Крыму в 70% случаев останавливались в гостевых домах и на базах отдыха без звезд.

Такая разница в параметрах приобретенных туров объясняется в первую очередь уровнем инфраструктуры на курортах. В Турции несколько тысяч отелей высокой категории с бассейнами, детскими центрами, собственными пляжами, спа и ресторанами. В Крыму таких единицы, все они были забронированы еще в начале сезона, и туристы сталкивались с неподтверждением туров в качественные гостиницы на российских курортах. «Кроме того, недельный отдых там обходится в 2-3 раза дороже, чем в Турции. Средний чек в отеле 4* в Крыму на 58% выше, чем в Турции – 199 тысяч рублей и 85 000 рублей соответственно», – объясняет директор по маркетингу Level.Travel Евгений Гинзбург.

Однако категория отеля не единственное различие между курортами. Абсолютное большинство клиентов Level.Travel в Турции (92%) выбирают туры с питанием all inclusive или ultra all inclusive, а в Сочи и Крыму таких туристов всего по 1%. Самым популярным вариантом на российских курортах стало размещение без питания (room only): в Сочи этот вариант забронировали 45% туристов Level.Travel, а в Крыму – 56%.

