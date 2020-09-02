На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными

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Бурным потоком нечистоты устремились в Черное море.

Канализационная река разлилась на пляже Коктебеля, что под Феодосией, с новой силой. Она наполнила пересыхающий Арматлук, и речка стала полноводной. Об этом сообщил крымский общественник и блогер Александр Горный.

Как сообщалось, в конце июля в Крыму пересохла река Кача, а в августе засуха настигла реки Альму, Черную и Бельбек. Впервые за историю гидрометеорологических наблюдений в регионе пересохла река Тонас (правый приток реки Биюк-Карасу).

Каково же было удивление местных жителей, когда в последние дни августа, несмотря на отсутствие осадков в Крыму, река Арматлук, впадающая в море недалеко от площади Волошина в Коктебеле, стала полноводной и разлилась с новой силой.

«Русло стало больше, хотя дождей не было. Я могу предположить, что сейчас происходит отъезд туристов и отели, которые располагаются около речки и имеют врезки, сейчас сливают в нее канализацию и промывают свои емкости», — рассказал Александр Горный.

К слову, ярко выраженная вонь, накрывшая местные пляжи, не отпугивает туристов: в речке играют дети, а рядом с местом ее впадения в море, купаются взрослые.

Аналогичный слив нечистот в море есть и возле центрального пляжа по улице Десантников, добавил Горный.

«Феодосийские власти не реагируют», — негодует общественник.

И если раньше частники сливали канализацию ночью, то теперь, не стесняясь, делают это круглосуточно. Местные власти в курсе многолетней проблемы, и наше издание в том числе неоднократно обращало на нее внимание.

В начале июня река из очистных стоков раскинулась прямо на набережной Коктебеля. Тогда виновными в прорывах назвали административную реформу и неспособность местной власти решить многолетнюю проблему.

Напомним, общественники и ранее предупреждали про канализационные сливы в «коктебельское» море, а также про последствия купания — госпитализацию в инфекционную больницу.

К сожалению, подобные проблемы — это боль не только Коктебеля, но и всего Крыма. Канализационные стоки крупных крымских очистных, которые нуждаются в реконструкции, превратили большую часть Крымского побережья в сливную яму. Не лучше дела обстоят и в тех городах и поселках, где очистных нет — продукты жизнедеятельности человека здесь сливают в ливневки и реки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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