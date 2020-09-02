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Происшествия

Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц

14:01 среда, 2 сентября 2020
Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц

фото © iz.ru

Догуливая последние летние деньки, две школьницы из Феодосии встретили на улице симпатичных молодых людей. Они приехали в Крым на отдых и решили познакомиться с девочками.

Те против не были и пообещали молодым людям показать курортный город. А чтобы уточнить время и место для новой встречи, ребята даже добавили друг друга в друзья во «ВКонтакте».

На следующий день 14-летние Аня* и Люда* пришли на свидание к туристам. Чтобы смотреть достопримечательности Феодосии было удобнее, мужчины предложили девочкам сесть в салон своей «Лады Приора». Недолго покатавшись по городу, компания начала покидать пределы Феодосии, и лишь когда «Приора» стала пересекать Крымский мост, девочки заподозрили что-то неладное.

— Они сказали, что везут нас в Краснодар! Мы просили остановить машину и выпустить нас, но ни меня, ни подругу уже никто не слушал, — рассказывает КП-Крым одна из девочек.

Машину новые знакомые остановили только вечером и уже в Краснодаре. У школьниц они забрали мобильные телефоны и спрятали их в бардачке автомобиля. Затем молодые люди наказали девочкам оставаться внутри машины, а сами закрыли «Приору» на ключ и ушли по своим делам.

Когда «похитителей» не было, Аня достала из бардачка свой телефон и позвонила маме в Крым. Ошеломленная женщина поспешила обратиться в полицию, и уже вскоре феодосийских школьниц нашли правоохранители Краснодара.

Девочек доставили в опорный пункт, где те и дождались своих родителей. На следующий день Аня и Люда были в родной Феодосии. Больше о своих новых знакомых они ничего не слышали.

Ждет ли туристов-похитителей наказание по закону – покажет проверка со стороны МВД.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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