Происшествия
Мужчина упал с пятиметровой стены в реку в Крыму
Спасатели оказали помощь мужчине, который упал с пятиметровой подпорной стены в русло реки на Южном берегу Крыма, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
Инцидент произошел в поселке Партенит городского округа Алушта. К месту происшествия выехала дежурная смена сотрудников Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и медики.
При помощи трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения спасатели подняли пострадавшего из русла реки и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи.
Ранее в Алуште автомобиль Chevrolet сорвался с опорной стены высотой более пяти метров во время движения. В результате падения пострадали два человека, находившиеся в машине.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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