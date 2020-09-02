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Происшествия

Мужчина упал с пятиметровой стены в реку в Крыму

Спасатели оказали помощь мужчине, который упал с пятиметровой подпорной стены в русло реки на Южном берегу Крыма, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Инцидент произошел в поселке Партенит городского округа Алушта. К месту происшествия выехала дежурная смена сотрудников Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и медики.

При помощи трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения спасатели подняли пострадавшего из русла реки и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи.

Ранее в Алуште автомобиль Chevrolet сорвался с опорной стены высотой более пяти метров во время движения. В результате падения пострадали два человека, находившиеся в машине.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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