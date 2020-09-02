Мужчина упал с пятиметровой стены в реку в Крыму

Спасатели оказали помощь мужчине, который упал с пятиметровой подпорной стены в русло реки на Южном берегу Крыма, сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

Инцидент произошел в поселке Партенит городского округа Алушта. К месту происшествия выехала дежурная смена сотрудников Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и медики.

При помощи трехколенной лестницы и альпинистского снаряжения спасатели подняли пострадавшего из русла реки и транспортировали к автомобилю скорой медицинской помощи.

Ранее в Алуште автомобиль Chevrolet сорвался с опорной стены высотой более пяти метров во время движения. В результате падения пострадали два человека, находившиеся в машине.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе мужчину спасли из горящей квартиры. Рано утром в Симферополе на пожаре чуть не погиб мужчина. Владельца загоревшейся квартиры успели эвакуировать пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

ДТП с шестью автомобилями в Севастополе устроил пенсионер. Массовую аварию на улице Хрусталева совершил 71-летний житель Севастополя, у которого при себе не оказалось страховки.

Среди бела дня: в Севастополе мужчина устроил «альтернативный фонтан» на площади Ушакова. Видео выросшего «писающего мальчика» активно обсуждается в соцсетях.

В севастопольской поликлинике случилась драка из-за сидения на чужих ногах. Таким нестандартным методом мужчина решил доказать хаму его неправоту.