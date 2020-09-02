Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом

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Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Пристальное внимание к детдомам Крыма вызвала информация об истощенном двухлетнем мальчике, которая появилась в соцсетях.

Детский омбудсмен и московские врачи посетили мальчика, которого к их приезду поместили в Симферопольскую клиническую больницу. По своим физическим параметрам он значительно уступает сверстникам и похож на годовалого ребенка.

В клинике он уже начал набирать вес, врачи дали необходимые рекомендации по его лечению. Врачи пришли к выводу, что состояние малыша вызвано недостаточным питанием.

Совместно с прокуратурой и республиканским минздравом Анна Кузнецова посетила Чернышевский детский дом, Республиканский специализированный дом ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка» и Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов.

Такая комплексная проверка выявила системные нарушения.

В частности, 80 воспитанников дома ребенка «Елочка», которые нуждаются в специализированном питании, не получали его, так как не была разработана и подобрана необходимая программа питания из-за отсутствия специалиста. Кроме того, родители этих детей, в том числе и приемные, даже не знают, что их детям необходима особая программа питания, при этом они отмечали, что дети не доедали.

В Белогорском доме-интернате для детей-инвалидов, который подчиняется Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, не хватает врачей на всех 113 воспитанников, вследствие чего дети с ОВЗ, с различными заболеваниями фактически не могут получить необходимую квалифицированную медицинскую помощь, специализированные реабилитационные программы.

«Мы видим, что, едва выйдя из стен детского дома-интерната, ребенок начинает набирать вес. Значит, этот вопрос можно было решить, но его не решали. И это страшно. К сожалению, подобные нарушения, цена которым – детские судьбы и их здоровье, не только в Крыму, – подчеркнула Анна Кузнецова. – Наши проверки детских домов-интернатов в других регионах выявили огромное число нарушений – в обеспечении медицинской помощью, в защите имущественных и иных прав воспитанников.

«Президентом России даны поручения, и разработанный план по совершенствованию деятельности этих учреждений пока не подписан в Правительстве. Только после этого ситуация может принципиально измениться, а пока, мы будем чутко реагировать на каждый подобный случай в ручном режиме», – сказала Анна Кузнецова.

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