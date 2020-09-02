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Коронавирус в Крыму

Крымчанам рассказали как защититься от кишечных инфекций при отсутствии воды

19:52 среда, 2 сентября 2020
Крымчанам рассказали как защититься от кишечных инфекций при отсутствии воды

фото © pixabay.com

Тщательное мытье рук и соблюдение правил гигиены позволит снизить риск заболевания кишечными инфекциями.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала главный внештатный детский врач-инфекционист Крыма Людмила Прокудина.

«В сентябре существует высокий риск инфицирования кишечными заболеваниями, – сообщила Прокудина. – Необходимо очень тщательно следить за гигиеной рук и обязательно мыть овощи и фрукты».

Поскольку вода будет подаваться по графику, важно организовать условия для гигиенических процедур. По словам эксперта, антисептики и влажные салфетки не могут служить полноценной заменой традиционному мытью.

«Антисептики и влажные салфетки не могут заменить мытья, их можно использовать как временную или дополнительную меру», – сказала Прокудина.

Кроме того, главный детский инфекционист подчеркнула важность кипячения привозной воды. Ни в коем случае нельзя употреблять сырую воду из установленных возле жилых домов баков.

С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы перешли на почасовой график подачи воды. Данная мера вызвана дефицитом лимитов питающих водохранилищ, достиг критических антирекордов. Обеспечения водой населения будет производится в почасовом режиме, кроме того, у многоквартирных домов установлены баки с привозной питьевой водой.

Социальные объекты: детские сады, школы и больницы оборудовали резервуарами для обеспечения бесперебойного водоснабжения. На закупку емкостей и оборудования из республиканского бюджета было выделено более 27,5 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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