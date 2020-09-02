Командующий Южного военного округа России прибыл в Крым проверять боеготовность армии

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) России генерал армии Александр Дворников прибыл в Крым для проверки мероприятий боевой подготовки российского Черноморского флота.

Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«На общевойсковом полигоне Опук командующий войсками ЮВО оценит действия береговых войск, морской пехоты, кораблей и авиации Черноморского флота в ходе двустороннего тактического учения», – сказано в сообщении.

По информации ведомства, двустороннее тактическое учение проходит на межвидовом полигоне Опук в Крыму в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

«В ходе практических действий при поддержке авиации и корабельных группировок подразделения проводят высадку морского и воздушного десанта с целью захвата и удержания побережья, отрабатывается противодесантная оборона. Корабельные силы и авиации осуществляют поддержку высаживающимся войскам с нанесением ударов по береговым целям», – указано в информации.

Сообщается, что в учении задействовано порядка 20 кораблей и судов обеспечения, около 200 единиц военной и специальной техники, более 20 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Новейший патрульный корабль провел первые артстрельбы в Черном море. Экипаж новейшего патрульного корабля «Павел Державин» провел первые артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря.

Стала известная причина падения Су-27 у берегов Крыма. Взрыв двигателя авиационной ракеты после ее схода при выполнении учебного пуска стал причиной крушения Су-27 над Черным морем.

В Севастополе устроили бои с участием российских танков и вертолетов. В севастопольском филиале парка «Патриот» проходит российский VI Международный военно-технический форум «Армия-2020».

«Уберите танки от наших домов»: в Севастополе протестуют против стрельбы военных. Накануне открытия форума «Армия-2020» в Севастополе на крыше одного из домов в Молочной балке, расположенного рядом с полигоном, где военные проводят стрельбы, появился баннер с надписью «Уберите танки от наших домов».