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Командующий Южного военного округа России прибыл в Крым проверять боеготовность армии
Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) России генерал армии Александр Дворников прибыл в Крым для проверки мероприятий боевой подготовки российского Черноморского флота.
Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
«На общевойсковом полигоне Опук командующий войсками ЮВО оценит действия береговых войск, морской пехоты, кораблей и авиации Черноморского флота в ходе двустороннего тактического учения», – сказано в сообщении.
По информации ведомства, двустороннее тактическое учение проходит на межвидовом полигоне Опук в Крыму в рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».
«В ходе практических действий при поддержке авиации и корабельных группировок подразделения проводят высадку морского и воздушного десанта с целью захвата и удержания побережья, отрабатывается противодесантная оборона. Корабельные силы и авиации осуществляют поддержку высаживающимся войскам с нанесением ударов по береговым целям», – указано в информации.
Сообщается, что в учении задействовано порядка 20 кораблей и судов обеспечения, около 200 единиц военной и специальной техники, более 20 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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