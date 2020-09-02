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Водный кризис

Коллапс: в Симферополе уже рвутся трубы в водопроводной системе

Коллапс: в Симферополе уже рвутся трубы в водопроводной системе

фото © Новости Крыма

Руководитель госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов рассказал, почему происходят порывы в сетях водоснабжения из-за введения графиков подачи воды.

«Сети Симферополя технически приспособлены под круглосуточную подачу воды. Как только мы прекращаем качать в трубы воду, туда сразу попадает воздух. И когда вновь включаем насосное оборудование или открываем задвижки, в заполненную воздухом трубу устремляется вода — под ее напором воздух сжимается, происходит гидроудар, и наши сети рвутся», – цитирует Баженова Крымская газета.

Напомним, в Симферополе, а также Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа начали подавать воду по графику. Из-за засухи водохранилища обмелели, и ценный ресурс приходится экономить.

Чтобы школы, детсады и больницы не испытывали неудобств, для этих соцучреждений закупили емкости для воды. Кроме того, 10-кубовые баки устанавливают в жилых микрорайонах Симферополя.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Все еще хуже: в Симферополе могут перейти к подаче воды день через день. В ночь с 1 на 2 сентября в Симферополе будет введен второй этап подачи воды по графику.

Все пересохло: в водохранилища Крыма перестала поступать вода. В августе в Крыму пересохли несколько основных рек, в том числе и те, что питают некоторые водохранилища полуострова.

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