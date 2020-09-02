Какой сегодня праздник 2 сентября

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Сегодня, 2 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День окончания Второй мировой войны

Вторая мировая война оказала огромное влияние на судьбу человечества. В ней участвовало 62 государства (80% населения Земного шара). Военные действия велись на территории 40 государств. В вооруженные силы было мобилизовано 110 миллионов человек. Общие людские потери достигли 60—65 миллионов, из них убито на фронтах 27 миллионов, многие из них граждане СССР. Также большие людские потери понесли Китай, Германия, Япония и Польша.

Фашистская и нацистская идеологии были признаны преступными на Нюрнбергском процессе и запрещены. Во многих западных странах выросла поддержка коммунистических партий благодаря их активному участию в антифашистской борьбе в ходе войны.

День патрульно-постовой службы МВД РФ (День ППС)

Свой праздник сотрудники патрульно-постовой службы органов внутренних дел Российской Федерации отмечают 2 сентября.

В этот день в 1923 году Центральное административное управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому милиционеру». Этот документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников.

Подразделениям патрульно-постовой службы предписывалось наблюдать за порядком на улицах, в садах, парках и других местах общего пользования. Более того, руководство страны определяло охрану общественного спокойствия как одну из главных обязанностей милиции.

Самойлов день

Народный праздник «Самойлов день» отмечается 2 сентября (по старому стилю - 20 августа). Православной церковью в этот день чтится память пророка Самуила. Другие названия праздника: «Самойлин день», «День Самуила», «Самуил», «Свекольница». Этот день на Руси считался праздников отцов и мужей. С самого утра дочери и жены ухаживали за ними, дарили подарки, накрывали праздничный стол.

Также сегодня, 2 сентября, отмечают такие праздники:

- День российской гвардии

- День памяти пророка Самуила

- День психологической службы уголовно-исполнительной системы РФ

- День нотариата в Украине

- День свободного ветра в крыльях

- Всемирный день кокоса (World Coconut Day)

- День черничного эскимо на палочке (Blueberry Popsicle Day) в США

- День Сеуты в Испании

- День победы над Японией (VJ Day) в США

- День корректировки календаря (Calendar Adjustment Day) в США

- «Танец тростника» (Umhlanga) в Эсватини (Свазиленд)

- День независимости Вьетнама

- День демократии в Тибете

Сегодня именины празднуют: Тимофей, Зоил, Зотик (Изот), Сатурнин, Афинодор, Гай, Афанасий, Евстафий, Епафродит, Сильван (Силуан), Хрисанф, Пантелеймон, Дометиан, Максим, Орион, Неофит, Агафон, Савин, Виктор, Парфен, Никон, Самуил, Дементий, Мемнон, Лиодор (Илиодор), Север (Севир), Ор, Лукий, Стратон, Аделина, Антилин, Анфон, Ахилл (Ахиллес), Восва, Генефлий, Дифил, Дос (Доса), Евдемон, Керкан, Кронин, Мест, Молий, Нит, Палмат, Пансфен, Пантолеон, Панфирий, Рин, Тиранн, Феосевий, Эрос.

Что происходило 2 сентября в прошлые годы

1789 - в правительстве США образовано министерство финансов.

1834 - выдан патент Семюэлю Кольту на «народное американское оружие» револьвер.

1889 - начало работы морского порта в Мариуполе.

1945 - провозглашена независимость Вьетнама от Франции, этого добились коммунисты во главе с Хо Ши Мином.

1958 - появление телевидения в Китае.

1967 - образование «уникального» непризнанного государства Силандия, «постарался» отставной английский офицер Падди Бейтс.

1985 - найдены остатки легендарного «Титаник» у берегов Ньюфаундленда.

1990 - под Молдавское государство «заложена бомба»провозглашено создание Приднестровской Республики в составе СССР.

1996 - ввод новой денежной единицы на Украинегривны.

2002 - мощнейшее землетрясение (магнитудой около 7 баллов по шкале Рихтера) близ Индонезии, погибло более 50 человек.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 сентября. Какие праздники будут завтра?

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