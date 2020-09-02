К Крыму приблизились сразу два военных самолета США

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Сразу два американских самолета-разведчика были засечены в акватории Черного моря недалеко от крымского побережья.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar в Twitter.

Первый летательный аппарат – Boeing RC-135W River Joint – самолет радиоэлектронной разведки. По данным ресурса он поднялся с базы НАТО Суда-бэй, находящейся на острове Крит. Борт принадлежит военно-воздушным силам США.

Второй самолет – патрульный противолодочный Boeing P-8A Poseidon, принадлежащий военно-морским силам США. Он вылетел в строну крымского побережья с авиабазы Сигонелла, находящейся в Италии.

Ранее сообщалось, что американский военный разведывательный самолет Е-2С Hawkeye, осуществлявший ранее активную разведку рядом с Крымом, потерпел крушение при невыясненных к настоящему моменту обстоятельствах.

По предварительным данным, причиной всему стала техническая неисправность, характер которой не называется, однако, не исключена также и версия с «ошибочными действиями экипажа».

Согласно данным американских информационных агентства, самолет Е-2С Hawkeye потерпел крушение на территории штата Вирджиния. Известно о том, что экипаж попытался посадить самолет на местности, однако сделать этого не удалось – после удара о землю разведывательный самолет загорелся и впоследствии оказался полностью уничтожен огнем.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Выполнявший разведку у Крыма военный самолет США разбился при загадочных обстоятельствах. Американский военный разведывательный самолет Е-2С Hawkeye, осуществлявший ранее активную разведку рядом с Крымом, потерпел крушение при невыясненных к настоящему моменту обстоятельствах.

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