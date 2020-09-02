Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов пообещал раздать всем воду по справедливости ● Часть Симферополя осталась без воды из-за аварий ● Все еще хуже: в Симферополе могут перейти к подаче воды день через день ● Все пересохло: в водохранилища Крыма перестала поступать вода ● В России дали неутешительные прогнозы по осадкам в Крыму
Емкости с водой в Симферополе будут охранять жители ближайших домов
В крымской столице ответственных за резервуары воды назначат из числа старших домов и активистов ТОС.
Об этом сообщила глава администрации города Елена Проценко на встрече с представителями территориальных общественных самоуправлений.
— Планируем за всеми резервуарами закрепить ответственных лиц из числа старших домов и активистов ТОС. Кроме того, будут усилены патрули и наряды, вместе с тем на данную работу будут ориентированы участковые уполномоченные полиции,- сказала Елена Проценко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти подумали, что стихийные торговцы уходят с улиц Ялты. Работа муниципальных контролеров по пресечению нелегальной торговли в Ялте стала значительно эффективнее.
Часть Симферополя осталась без воды из-за аварий. В связи с аварийно-восстановительными работами без воды сегодня остался ряд улиц, микрорайонов Симферополя и близлежащих сел.
Коллапс: в Симферополе уже рвутся трубы в водопроводной системе. Руководитель госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов рассказал, почему происходят порывы в сетях водоснабжения из-за введения графиков подачи воды.
В Ялте оригинально «отремонтировали» дорогу. В южной столице Крыма «ремонт» улицы Красноармейской удивил местных жителей.
На фоне обмеления крымских рек фекальные водоемы стали полноводными
Бурным потоком нечистоты устремились в Черное море.
Мужчины обманом вывезли из Крыма двух школьниц
Догуливая последние летние деньки, две школьницы из Феодосии встретили на улице симпатичных молодых людей. Они приехали в Крым на отдых и решили познакомиться с девочками.
В Крыму умер сотрудник скорой помощи с коронавирусом
В Крыму зафиксирован первый случай смерти сотрудника скорой помощи, у которого раньше был диагностирован коронавирус.
В Крыму 30 нетрезвых чеченцев с ножами вломились к пенсионеру
В поселке Каменка под Симферополем (Крым) 30 нетрезвых чеченцев вломились в дом к соседу.
29 августа
Московская проверка детских домов-интернатов Крыма закончилась скандалом
Ревизоры федерального детского омбудсмена Анны Кузнецовой выявили, что воспитанники крымских домов-интернатов не доедали, не получали достаточную квалифицированную медицинскую помощь, сообщает пресс-служба Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.