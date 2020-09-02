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Водный кризис

Емкости с водой в Симферополе будут охранять жители ближайших домов

В крымской столице ответственных за резервуары воды назначат из числа старших домов и активистов ТОС.

Об этом сообщила глава администрации города Елена Проценко на встрече с представителями территориальных общественных самоуправлений.

— Планируем за всеми резервуарами закрепить ответственных лиц из числа старших домов и активистов ТОС. Кроме того, будут усилены патрули и наряды, вместе с тем на данную работу будут ориентированы участковые уполномоченные полиции,- сказала Елена Проценко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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