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Происшествия

ДТП с шестью автомобилями в Севастополе устроил пенсионер

Массовую аварию на улице Хрусталева совершил 71-летний житель Севастополя, у которого при себе не оказалось страховки.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Как сообщалось, на днях на перекрестке улиц Хрусталева и Промышленная (в районе МРЭО) произошло ДТП с участием шести автомобилей. По информации очевидцев и одного из пострадавших, водитель автомобиля «Мерседес», который сложил «комбо», заснул за рулем.

«71-летний водитель, житель города Севастополя, управляя автомобилем «Мерседес», двигался по улице Хрусталева в направлении улицы Силаева. Напротив дома №69 автомобилист не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем «ДЭУ» под управлением 30-летнего водителя», — сказано в сообщении.

Водитель «ДЭУ» в свою очередь совершил наезд на автомобиль «Тойота», за рулем которого находился 35-летний мужчина. Затем произошло столкновение с автомобилем «КИА» под управлением 32-летнего водителя. «КИА» врезался в «Мерседес» (33-летний водитель). И последним участником ДТП стал 39-летний водитель автомобиля «Порш».

Пенсионеру выписали административный протокол за нарушение правил разъезда, который предусматривает уплату наложение штрафа в размере 1500 рублей. Однако на этом разбирательства не закончились, так как оказалось, что нарушитель сел за рулем без полиса обязательного страхования (ОСАГО).

После аварии в приемный покой 1-ой городской больницы обратился 49-летний пассажир автомобиля Тойота.

По факту ДТП проводится проверка.

В тексте использованы материалы: Форпост

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