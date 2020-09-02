Доходы севастопольцев резко упали

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Реальные доходы населения Севастополя росли в конце 2019-го и начале 2020 года. Однако во втором квартале они резко снизились.

Управление Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю (Крымстат) опубликовало данные о реальных доходах населения Севастополя в первом полугодии 2020 года. Их можно сравнить с данными за 2019 год.

Как говорят цифры, в начале 2020 года реальные доходы севастопольцев чувствовали себя очень неплохо: в первом полугодии они составили 108,7% к уровню аналогичного периода прошлого года. Однако уже во втором квартале снизились до 90,8% к уровню 2019-го. Показатель же за первое полугодие оказался равен 98,5%.

Причина, казалось бы, очевидна: это ограничения, связанные с коронавирусом. Интересно, однако, что первое полугодие 2019 года в этом отношении не радовало: тогда реальные доходы жителей Севастополя составляли 97% от уровня аналогичного периода 2018 года. Третий квартал лишь усугубил ситуацию, дав 96,2%. И лишь в конце года произошел достаточно неплохой рост – тогда реальные доходы севастопольцев выросли по сравнению с последним кварталом 2018-го на 6,2%.

Доктор экономических наук, профессор кафедры финансы и кредит СевГУ Елена Пискун, которую мы попросили прокомментировать такую динамику, видит объяснение в сложившейся практике: в конце года бюджетные учреждения стремятся освоить как можно больше средств. В том числе – выплачивая премии сотрудникам. Преимущественно в конце года происходят и расчеты за выполненные подрядные работы: достаточно посмотреть на динамику освоения бюджетов.

С учетом этих обстоятельств, по словам Елены Пискун, улучшения ситуации можно ожидать и в конце 2020 года. А вот что будет в 2021 году, предсказать сложно.

«Думаю, с учетом ситуации с коронавирусом денег на развитие города будет выделено меньше», – считает эксперт.

Оценить бюджет-2021 мы сможем позже: сейчас в правительстве Севастополя идет работа над его проектом, по завершении которой документ будет внесен на рассмотрение заксобрания.

Финансовый аналитик Алексей Яковлев называет три фактора, которые повлияли на снижение реальных доходов населения в течение первых трех кварталов 2019 года.

«Методика расчета реальных располагаемых доходов населения предполагает суммирование всех доходов и вычитание из них обязательных платежей и сборов. И главным драйвером падения стало повышение НДС с 18 до 20%, - считает он. - Хотя НДС и считается непрямым налогом, это увеличение сыграло свою существенную роль. Кроме этого, в первом квартале 2019 года отмечался рост уровня потребительского кредитования населения с высокими ставками. Согласно методике расчета, из доходов вычитаются и банковские проценты. И поскольку кредитный портфель рос, это тоже сказывалось на реальных доходах. И третий фактор – снижение банковских ставок. Проценты по депозитам также учитываются в доходах населения. А ставки, как известно, в последние годы очень сильно упали».

Прогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше, очень сложно, поскольку многое зависит о такого непредсказуемого фактора, как развитие пандемии, - подчеркивает Яковлев.

«Будет вторая волна – понятно, что нас ожидает падение. Если не будет – в принципе, тенденция к росту есть, в том числе благодаря росту пособий и другой помощи государства, - говорит он. - Но по году в целом значительного роста ожидать все равно не стоит: резкое падение второго квартала неизбежно отразится на результате 2020 года».

В тексте использованы материалы: Форпост

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