«Дефицит воды в Крыму»: в ООН рассказали, что на самом деле ответили Поклонской

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В ООН дали пояснения на информацию депутата Госдумы России, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая утверждает, что в организации «признали ее статус представителя крымчан в российском парламенте».

Как сообщил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Руперт Конвий, позиция УВКПЧ по статусу Крыма остается неизменной.

«Верховный комиссар получил письмо от Натальи Поклонской, заместителя председателя Комитета по международным делам Госдумы России, в котором выражается обеспокоенность по поводу доступа к воде в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, временно оккупированных Российской Федерацией. В связи с отсутствием доступа УВКПЧ к Крыму, наш директор Отдела полевых операций и технического сотрудничества УВКПЧ ответил г-же Поклонской с просьбой предоставить соответствующую информацию непосредственно нашей миссии по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине. Позиция УВКПЧ по статусу Крыма остается неизменной и основана на резолюции 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины и резолюциях 71/205, 72/190, 73/263 и 74/168 Генеральной Ассамблеи о ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе», – пояснил пресс-секретарь.

Накануне Поклонская сообщила, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека отреагировало на ее обращение по прекращению снабжения полуострова днепровской водой.

На это отреагировала первый замглавы МИД Украины Эмине Джеппар, которая назвала слова Поклонской манипуляцией.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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