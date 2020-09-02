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Водный кризис

Часть Симферополя осталась без воды из-за аварий

В связи с аварийно-восстановительными работами без воды сегодня остался ряд улиц, микрорайонов Симферополя и близлежащих сел.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

Так, в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу, п. ГРЭС, ул Яблочкова, 11, ориентировочно до 15-00 будет ограничено водоснабжение ул Яблочкова (частично), ул Энергетиков (частично), прилегающие улицы и переулки.

В связи с аварией на сетях холодного водоснабжения по адресу по ул. Умера Ипчи, 3 ( Хошкельды), ориентировочно до 17-00 ограничено водоснабжение ул. Умера Ипчи, ул. Достлук, ул Арекет, Койдешлер и А. Моллаева (частично).

В связи с производством аварийно-восстановительных работ на водопроводных очистных сооружениях, с 09:30 02.09.2020 до 00:00 03.09.2020 будет ограничено водоснабжение сел Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Молодежное — 1, 3, 5, СТ «Дачник», СТ «Юбилейный», СТ «Родничок», СТ «Ивушка», СТ «Изумруд», СПК «Союз»; микрорайонов города Симферополя — Новоромановка, Фонтаны, Заводское, , Верхняя Украинка, микрорайоны улиц Кечкеметской, Л. Чайкиной, Стрелковой, ул. Севастопольская и прилегающие улицы — от ул. 1-й Конной Армии до ул. Козлова.

В микрорайонах улиц Льдозавод, Москольцо, Украинка, Павленко, Толстого, Дзюбанова, возможно снижение давления.

Водоснабжение микрорайона «Красная Горка», микрорайонов улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина будет осуществляться с 6:00 до 11:00, и с 18:00 до 21:00.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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