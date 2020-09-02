Аксенов прогнозирует пик распространения COVID-19 в Крыму на середину сентября

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Глава Крыма Сергей Аксенов прогнозирует пик распространения COVID-19 в республике на середину сентября.

Об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Сезон практически закончился, большинство людей уже уехали, с учетом 1 сентября. Надеемся, что количество заражений у нас будет кратно меньше – сейчас двухнедельный период закончится, думаю, что к 14 сентября будут пиковые значения по заболеванию, потом все пойдет на спад», – сказал Аксенов.

В Крыму в последнее время наблюдается резкий рост количества заражений коронавирусом. 28 августа был зарегистрирован абсолютный максимум числа новых случаев: 84 человека за сутки.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2 453 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1 654 человека. С начала пандемии скончались 30 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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