Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму скончался врач, контактировавший с пациентом, утаившим информацию о коронавирусе ● Очаг коронавируса зафиксирован в госпитале для ветеранов в Крыму ● Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Севастополе ● Число заболевших коронавирусом в России превысило миллион человек ● Один человек с COVID-19 скончался в Крыму
Аксенов прогнозирует пик распространения COVID-19 в Крыму на середину сентября
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Глава Крыма Сергей Аксенов прогнозирует пик распространения COVID-19 в республике на середину сентября.
Об этом он сообщил сегодня журналистам.
«Сезон практически закончился, большинство людей уже уехали, с учетом 1 сентября. Надеемся, что количество заражений у нас будет кратно меньше – сейчас двухнедельный период закончится, думаю, что к 14 сентября будут пиковые значения по заболеванию, потом все пойдет на спад», – сказал Аксенов.
В Крыму в последнее время наблюдается резкий рост количества заражений коронавирусом. 28 августа был зарегистрирован абсолютный максимум числа новых случаев: 84 человека за сутки.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 2 453 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 1 654 человека. С начала пандемии скончались 30 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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