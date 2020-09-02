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Водный кризис

Аксенов пообещал раздать всем воду по справедливости

13:27 среда, 2 сентября 2020
Аксенов пообещал раздать всем воду по справедливости

фото © Новости Крыма

Главная задача властей – справедливо распределить воду между потребителями и составить удобные графики ее подачи.

Об этом сегодня на совещании о ситуации с водоснабжением Симферополя заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

«У нас есть с вами определенный объем воды – наша с вами задача его справедливо распределить между всеми, – сказал он. – Если всем по три часа – всем по три часа. И время должно быть удобное. Если в каком-то районе время (подачи воды) неудобное, менять: месяц в таком формате, через месяц поменять на другой район».

Ранее было принято решение, что из-за засухи в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах будут введены графики подачи воды. Ограничения вводятся в три этапа, первый этап начался 24 августа, второй – сегодня, а третий стартует 7 сентября.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Часть Симферополя осталась без воды из-за аварий. В связи с аварийно-восстановительными работами без воды сегодня остался ряд улиц, микрорайонов Симферополя и близлежащих сел.

Коллапс: в Симферополе уже рвутся трубы в водопроводной системе. Руководитель госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов рассказал, почему происходят порывы в сетях водоснабжения из-за введения графиков подачи воды.

В Ялте оригинально «отремонтировали» дорогу. В южной столице Крыма «ремонт» улицы Красноармейской удивил местных жителей.

Все еще хуже: в Симферополе могут перейти к подаче воды день через день. В ночь с 1 на 2 сентября в Симферополе будет введен второй этап подачи воды по графику.

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