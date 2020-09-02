Водный кризис
Развитие сюжета: Емкости с водой в Симферополе будут охранять жители ближайших домов ● Аксенов пообещал раздать всем воду по справедливости ● Часть Симферополя осталась без воды из-за аварий ● Все еще хуже: в Симферополе могут перейти к подаче воды день через день ● Все пересохло: в водохранилища Крыма перестала поступать вода
Аксенов хочет добывать воду из испарений водохранилищ под Симферополем
фото © iqlevsha.ru
Власти Крыма намерены использовать все возможные варианты решения проблемы дефицита воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах.
Об этом сегодня на совещании о ситуации с водообеспечением сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Мы сидели смотрели вплоть до самых фантастических (вариантов) по уменьшению объемов испарения с поверхности зеркала (водохранилища) воды различными способами. Не буду сейчас рассказывать, были (предложения) фантастические, можно сказать. Попробуем все варианты, готовимся к худшей картине», – сказал Аксенов.
По данным председателя Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля, Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища сейчас испаряют в среднем два, восемь и семь тысяч кубометров воды в сутки соответственно.
«Много в нынешней ситуации, почти 17 тыс кубометров в сутки испарения. Это с фильтрацией вместе. С похолоданием надеемся, что (ситуация) улучшится, но дополнительный ряд мер, чтобы обеспечить увеличение объема воды в Симферопольском водохранилище. Мы договорились, работаем с минобороны, там счетчики поставили, чтобы точно понимать подающиеся объемы воды. Плюс дополнительные источники должны нам обеспечить в течении каждых 10 дней увеличение объема воды в Симферопольском водохранилище. И возможность увеличения подъема или разовых операций. Это будет наш резерв», – подчеркнул Аксенов.
Ранее было принято решение ввести графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения вводятся в три этапа: первый этап начался 24 августа, второй этап стартовал сегодня ночью, а третий стартует 7 сентября.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Аксенов хочет добывать воду из испарений водохранилищ под Симферополем
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