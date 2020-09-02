Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В школах Севастополя появятся «говорящие термометры» ● В Крыму неожиданно снизилось число новых заражений коронавирусом ● Аксенов прогнозирует пик распространения COVID-19 в Крыму на середину сентября ● В Крыму скончался врач, контактировавший с пациентом, утаившим информацию о коронавирусе ● Очаг коронавируса зафиксирован в госпитале для ветеранов в Крыму
COVID-19 бьет по пенсионерам Севастополя: сводка за сутки
фото © vk.com/aksenovrk
Коронавирус в Севастополе продолжает поражать людей пенсионного возраста.
По состоянию на утро 2 сентября в Севастополе за последние сутки был зарегистрирован один новый случай заболевания COVID-19.
Как сообщает пресс-служба правительства города, новым пациентом стал 77-летний местный житель.
Кроме того, еще два человека излечились от COVID-19 и были выписаны из стационаров города после выздоровления. По состоянию на 2 сентября в больницах находятся 74 человека с подтвержденным диагнозом.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 524 человека. Из них выздоровели 409 человек, 18 пациентов скончались.
В режиме обсерваторов продолжают работать пансионаты «Изумруд» и «Солнышко», куда на двухнедельный карантин помещают людей из близкого круга контактов с заболевшими COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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