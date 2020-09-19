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Власть

В Ялте высадят осенние и весенние цветы

11:51 суббота, 19 сентября 2020
Ялта

Ялтинский «Зеленстрой» начал высадку 18 тысяч саженцев виолы. А со второй декады октября начнется высадка более 25 тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и хризантем.

Об этом Глава администрации Ялты Иван Имгрунт написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Ялта надевает осенние наряды. Мы начинаем украшать город растениями, цветение которых будет радовать ялтинцев и гостей южной столицы на протяжении всего холодного периода. Так, в ближайшие дни на улицах и в скверах Ялты будет высажено 18 тысяч саженцев виолы, а со второй декады октября начнется высадка более 25 тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и хризантем.

Искренне благодарю сотрудников «Зеленстроя» за их ежедневный труд и поддержание цветущего облика нашего любимого города», — написал Иван Имгрунт.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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