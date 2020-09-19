Власть
В Ялте высадят осенние и весенние цветы
Ялтинский «Зеленстрой» начал высадку 18 тысяч саженцев виолы. А со второй декады октября начнется высадка более 25 тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и хризантем.
Об этом Глава администрации Ялты Иван Имгрунт написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Ялта надевает осенние наряды. Мы начинаем украшать город растениями, цветение которых будет радовать ялтинцев и гостей южной столицы на протяжении всего холодного периода. Так, в ближайшие дни на улицах и в скверах Ялты будет высажено 18 тысяч саженцев виолы, а со второй декады октября начнется высадка более 25 тысяч тюльпанов, нарциссов, гиацинтов и хризантем.
Искренне благодарю сотрудников «Зеленстроя» за их ежедневный труд и поддержание цветущего облика нашего любимого города», — написал Иван Имгрунт.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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