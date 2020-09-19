В Ялте проводят спецрейды по выявлению школьных прогульщиков

фото © mel.fm

Специализированные рейды «Урок» по выявлению прогульщиков школьных занятий проходят на всей территории ялтинского региона.

Об этом сообщил начальник управления образования администрации города Ренард Кутковский.

«Безопасность наших детей – это самое важное как для родителей, так и для педагогов. А быть полностью уверенными в том, что с ребенком все хорошо, можно только в том случае, если он находится в школе», – заверил он.

По информации Кутковского, в рейдах традиционно принимают участие представители управлений образования и по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ялты, городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, комиссии по делам несовершеннолетних, а также представители общеобразовательных организаций и сотрудники полиции.

При этом начальник управления образования обратил внимание, что каждый день рейд проходит в одном из микрорайонов города. Так, отметил он, прогульщиков искали в Васильевке и на улицах Кривошты, Киевская, Московская, затем на улицах Дражинского, Игнатенко и Рузвельта, а особое внимание уделили центральным улицам города – Пушкинской, Маршака, Кирова, Пальмиро Тольятти, Гоголя и Массандровскому пляжу.

«Проверки пройдут также в поселках муниципального образования и Алупке. В ходе рейдов с детьми и подростками проводят профилактические беседы, всю информацию о прогульщиках передают в общеобразовательную организацию, а родителей предупреждают о правонарушениях. В случае повторного выявления прогулов, родители будут привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», – пояснил Кутковский. Он подчеркнул, что основная задача рейда – не наказать родителей, а обезопасить детей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В этом году в детсадах Крыма пообещали открыть 1110 новых мест. В Крыму в рамках нацпроекта «Демография» запланировано строительство новых детских садов, на общее количество более чем 1110 мест.

Власти сообщили о грубых нарушениях в доме ребенка в Крыму. Прокуратура в ходе проверки выявила грубые нарушения в работе специализированного дома ребенка «Елочка» в Симферополе.

Угрозы жизни нет: суд разрешил открыть единственный детсад Алупки. Ялтинский городской суд решил, что состояние здания единственного детсада в Алупке не несет угрозы жизни воспитанников и может эксплуатироваться. С 14 сентября учреждение вновь откроет двери для детей.

Сырой и заплесневевший детсад открыли для крымских детей. Учреждение затопило во время дождя, который прошел после того, как на время ремонта сняли кровлю.