В Ялте массово раздают землю участникам «полян протеста»

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В Государственном комитете по делам межнациональных отношений Республики Крым приняли решение по 11 «полянам протеста» в Большой Ялте — в Симеизе, Гурзуфе, Ялтинском заповеднике на особо охраняемой природной территории Уч-Кош, а также в поселке Никита.

Вопрос рассматривала Комиссия по решению вопросов защиты и реализации прав граждан на предоставление земельных участков для жилищного строительства на территории Крыма. Итогом заседания стало включение в список очередности граждан на получение в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в собственности республики и муниципалитета 336 участников «полян протеста» в Большой Ялте, однозначно имеющих право на получение земельного участка. Вместе с тем по 256 заявителям принято решение об отсутствии основания для включения в данный список.

— Это проблема проблем, где будем размещать тех, кто действительно имеет право (на получение участка, – ред.). Но эти земли, например, будут отнесены либо к новому собственнику земель «Массандры», либо по каким-то другим причинам внесены в инвестпроекты, — прокомментировал председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений РК Альберт Кангиев.

Он добавил, что ситуацию осложняет то, что на некоторых «полянах протеста» уже построены дома.

С 2015 года республика актуализировала и вносила данные участников «полян протеста» в БДЗУ (базу данных учета граждан для предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство). В Крыму насчитывалось более 50 таких «полян». Первоначально численность задействованных на них людей колебалась в районе 15 тысяч человек. После того как было предложено создать электронную базу учета данных, численность принимающих участие в «полянах протеста» сократилась до 10,5 тысячи. Это те, кто подал заявление в электронную базу учета данных. После инвентаризации данных количество их уменьшилась почти вдвое.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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