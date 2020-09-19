В Севастополе россиян и иностранцев уравняли в зарплате

Власти Севастополя установили субъектовый коэффициент на рынке труда, по которому рассчитывается сумма налога на доходы граждан.

Теперь рабочие вне зависимости от того, гражданами каких государств они являются, будут платить одинаковые налоги.

Как в четверг на заседании правительства города пояснил глава департамента труда и соцзащиты Станислав Борисенко, на сегодняшний день иностранные граждане, прибывающие в Севастополь на заработки, не облагаются налогом на доходы физлиц, а покупают патент для ведения деятельности.

Размер суммы патента устанавливается субъектом Российской Федерации.

В Севастополе, уточнил Борисенко, по согласованию с Контрольно-счетной палатой применяется формула расчета, позволяющая создать равные условия труда и налогообложения для всех категорий рабочих.

«Мы уравниваем условия труда в отношении налога на доходы физических лиц и граждан Севастополя и РФ, и иностранных граждан<…> Мы не создаем преимущества ни одной, ни другой категории работников на рынке труда», – пояснил он.

Согласно прогнозам, при принятии предлагаемого размера коэффициента на уровне 2,439 в следующем году в бюджет города дополнительно поступит порядка 40 млн рублей. В случае непринятия субъектового коэффициента, он устанавливается равным единице, отметил Борисенко.

Как уточнялось на заседании, насколько субъектовый коэффициент повлияет на местный рынок труда, еще предстоит проанализировать.

Как отметил Станислав Борисенко, до установки коэффициента в 2015 году наблюдался значительный приток рабочей силы со всего Крыма в Севастополь, после его установки и выравнивания ситуации по налогообложению произошел ее отток.

В тексте использованы материалы: Форпост

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