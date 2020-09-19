В Севастополе COVID-19 подтвержден у 26 человек за сутки, один скончался

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Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 26 человек в Севастополе.

Об этом сообщила пресс-служба правительства города.

«По состоянию на утро 19 сентября зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 2 лет до 81 года, среди них 24 местных жителя и два привозных случая, – говорится в сообщении. – Еще 14 человек выписаны после выздоровления».

Также один человек с подтвержденным COVID-19 скончался за сутки. «Зарегистрирована смерть 67-летнего мужчины. В больницу он поступил с двусторонней пневмонией. Болезнь протекала тяжело, мужчина находился в реанимации на ИВЛ», – добавили в пресс-службе.

Всего с начала года в Севастополе коронавирус подтвержден у 763 человек, из них 520 выздоровели, 22 скончались.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Стабильность: в Крыму снова 77 новых случаев коронавируса. За 18 сентября на территории Республики Крым подтверждено 77 новых случаев коронавирусной инфекции.

Дефицит воды в Крыму может привести к вспышке холеры. Отключение воды в условиях изношенности водопровода и канализации может стать причиной попадания болезнетворных бактерий в воду.

Севастополь исчерпывает резервы в борьбе с коронавирусом. С начала недели объем коечного фонда в городе сократился на 25 процентов.

Севастополь получит менее 400 доз вакцины от COVID. Первая стандартная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» в количестве 42 дозы прибудет в Севастополь в понедельник. До конца года город получит еще 388 доз.