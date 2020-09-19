Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму еще один человек умер от коронавируса ● Стабильность: в Крыму снова 77 новых случаев коронавируса ● Севастополь исчерпывает резервы в борьбе с коронавирусом ● Севастополь получит менее 400 доз вакцины от COVID ● В «Артеке» - вспышка заражений коронавирусом
В Севастополе COVID-19 подтвержден у 26 человек за сутки, один скончался
фото © gazetauzao.ru
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 26 человек в Севастополе.
Об этом сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на утро 19 сентября зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 2 лет до 81 года, среди них 24 местных жителя и два привозных случая, – говорится в сообщении. – Еще 14 человек выписаны после выздоровления».
Также один человек с подтвержденным COVID-19 скончался за сутки. «Зарегистрирована смерть 67-летнего мужчины. В больницу он поступил с двусторонней пневмонией. Болезнь протекала тяжело, мужчина находился в реанимации на ИВЛ», – добавили в пресс-службе.
Всего с начала года в Севастополе коронавирус подтвержден у 763 человек, из них 520 выздоровели, 22 скончались.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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