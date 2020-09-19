Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Главный госпиталь для COVID в Крыму должны открыть до 29 сентября ● В Севастополе COVID-19 подтвержден у 26 человек за сутки, один скончался ● В Крыму еще один человек умер от коронавируса ● Стабильность: в Крыму снова 77 новых случаев коронавируса ● Севастополь исчерпывает резервы в борьбе с коронавирусом
В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса
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Прежде чем говорить о второй волне коронавируса, надо дождаться завершения первой.
Такое мнение высказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, сообщает РИА Новости.
«Ожидаем некоторого роста числа заболевших – небольшого подъема. Но говорить о второй волне можно будет только после окончания первой», - цитирует Чуланова.
Инфекционист отметил, что в настоящее время все еще продолжается снижение числа заболевших после апрельского роста. По сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 097 251, умерли 19 339 человек, выздоровели — 906 462.
За прошедшие сутки в Крыму новой коронавирусной инфекцией заболели 77 человек. С начала пандемии выявлено более 3,5 тыс. случаев, 2,3 тыс. заболевших выздоровели, умерли 47 человек.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 30 миллионов случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Антилидерами по числу выявленных больных стали США – 6,5 млн. случаев.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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