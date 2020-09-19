В Минздраве пока не ожидают вторую волну коронавируса

фото © pixabay.com

Прежде чем говорить о второй волне коронавируса, надо дождаться завершения первой.

Такое мнение высказал главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов, сообщает РИА Новости.

«Ожидаем некоторого роста числа заболевших – небольшого подъема. Но говорить о второй волне можно будет только после окончания первой», - цитирует Чуланова.

Инфекционист отметил, что в настоящее время все еще продолжается снижение числа заболевших после апрельского роста. По сообщению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки в России выявили 6065 новых случаев COVID-19, умерли 144 человека, выписались из больниц 5255. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 1 097 251, умерли 19 339 человек, выздоровели — 906 462.

За прошедшие сутки в Крыму новой коронавирусной инфекцией заболели 77 человек. С начала пандемии выявлено более 3,5 тыс. случаев, 2,3 тыс. заболевших выздоровели, умерли 47 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 30 миллионов случаев COVID-19, 943 тысячи человек умерли. Антилидерами по числу выявленных больных стали США – 6,5 млн. случаев.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе COVID-19 подтвержден у 26 человек за сутки, один скончался. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 26 человек в Севастополе.

В Крыму еще один человек умер от коронавируса. В Республике Крым еще один человек за прошедшие сутки скончался от коронавируса.

Стабильность: в Крыму снова 77 новых случаев коронавируса. За 18 сентября на территории Республики Крым подтверждено 77 новых случаев коронавирусной инфекции.

Дефицит воды в Крыму может привести к вспышке холеры. Отключение воды в условиях изношенности водопровода и канализации может стать причиной попадания болезнетворных бактерий в воду.