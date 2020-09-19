В Крыму с начала года нашли уже 50 незаконных скважин

В Республике Крым с начала 2020 года специалисты Минэкологии РК выявили 50 случаев незаконного использования скважин для добычи воды.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил старший государственный инспектор ведомства Сергей Сандрыгайло.

Чаще всего, по словам инспектора, подобные нарушения обнаруживаются в степном Крыму. В текущем году по одному случаю было обнаружено в Алуште и Белогорском районе, по два нарушения – в Кировском, Бахчисарайском и Красногвардейском районах, три случая – в Сакском районе, по четыре случая – в Судаке и в Джанкойском районе, пять случаев – в Советском районе, по шесть нарушений – в Нижнегорском и Раздольненском районах. Лидером по нарушениям в текущем году стал Красноперекопский район – там обнаружилось десять незаконных скважин.

«По данным фактам было составлено 47 протоколов, вынесено 47 постановлений о назначении админстративных наказаний. Общая сумма штрафов составила 2,152 миллиона рублей», - отметил Сандрыгайло.

При этом, как отметил сотрудник Минэкологии РК, во многих случаях речь идет и незаконном водопользовании со стороны индивидуальных предпринимателей, некоторые из них попались на повторных нарушениях. Штраф в таком случае составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Для физических лиц, то есть, частников, которые используют воду для бытовых нужд на территории собственного земельного участка, штрафы в десять раз меньше, и особые разрешения на скважину не нужны, отметил инспектор.

«Но при этом должны соблюдаться определенные условия. Первое – забор подземных вод должен осуществляться менее чем 100 кубометров в сутки. Второе – скважина не должна пересекаться с водоносными горизонтами, которые питают централизованную систему водоснабжения», - пояснил специалист, подчеркнув, что чаще всего в таких случаях речь идет о глубине скважины до 100 метров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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