В Крыму рассказали о строительстве первого детского хосписа

На строительство первой очереди единственного в Крыму детского хосписа нужно около 30 млн рублей, заявил руководитель проекта иерей Дионисий Волков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центр МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Он рассказал, что в прошлом году для строительства учреждения крымские власти выделили участок под Симферополем.

«Это бывшая школа, она большая, там тысяча квадратных метров. Там еще надо приложить много сил и средств, чтобы его восстановить и реконструировать, - пояснил Волков. - Сейчас ведутся плановые проектные работы. Такие хосписы, как в России, так и во всем мире, строятся не за государственный, а за благотворительный счет. В этом есть свои небольшие особенности. Каждый этап требует поиска средств. Нам помогают от больших до малых компаний. Одна из них сейчас на безвозмездной основе создает нам проект хосписа».

По его словам, о сроках начала и завершения строительства говорить рано, так как соответствующая документация пока отсутствует.

«По примерным подсчетам, строительство первой очереди обойдется около 30 млн рублей. Я думаю, что у нас много добрых и отзывчивых людей, которые смогут помочь построить первый «дом без боли» для семей с неизлечимо больными детьми. Думаю, каждый из нас в силе помочь, хоть немного», - заключил иерей.

Он также рассказал, что с 19 по 26 сентября во многих крымских городах пройдет благотворительная акция «Белый цветок», благодаря которой каждый год удается собрать значительную сумму для оказания адресной помощи паллиативным детям минимум в течение полугода.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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