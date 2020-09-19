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Власть

В Крыму не хватает женщин-лесников

13:42 суббота, 19 сентября 2020

Самый большой процент женщин-лесников в Крыму – в Бахчисарайском лесхозе.

Об этом «Крымской газете» рассказал замминистра экологии и природных ресурсов РК – заместитель главного государственного инспектора Республики Крым Владимир Капитонов.

— Дефицит лесников есть. Среди них и женщины есть. Да, у нас женщин в лесном хозяйстве порядка 20 процентов. А в Бахчисарайском лесхозе – 35 процентов. Наши лесхозы не закупают посадочный материал, сами выращивают саженцы разных пород, в том числе лиственные. И в основном именно женщины работают в питомниках, выращивают посадочный материал, который потом используется в том числе в госпрограммах по сохранению лесов, — рассказал Капитонов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе запретили посещать леса до 24 сентября. В Севастополе до 24 сентября объявлен особый противопожарный режим, в связи с чем вводится запрет на посещение лесов.

На территории Ялтинского региона запретили ходить в лес. Постановлением администрации г. Ялта с 7 по 27 сентября вводится особый противопожарный режим на территории муниципального образования городской округ Ялта.

За посещение крымских лесов грозит штраф. В последние дни лета и первые дни осени станут чрезвычайно пожароопасными для Крыма.

В Крыму продлили ограничение на посещение лесов. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило на 21 день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

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