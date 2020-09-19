Власть
В Крыму не хватает женщин-лесников
Самый большой процент женщин-лесников в Крыму – в Бахчисарайском лесхозе.
Об этом «Крымской газете» рассказал замминистра экологии и природных ресурсов РК – заместитель главного государственного инспектора Республики Крым Владимир Капитонов.
— Дефицит лесников есть. Среди них и женщины есть. Да, у нас женщин в лесном хозяйстве порядка 20 процентов. А в Бахчисарайском лесхозе – 35 процентов. Наши лесхозы не закупают посадочный материал, сами выращивают саженцы разных пород, в том числе лиственные. И в основном именно женщины работают в питомниках, выращивают посадочный материал, который потом используется в том числе в госпрограммах по сохранению лесов, — рассказал Капитонов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе запретили посещать леса до 24 сентября. В Севастополе до 24 сентября объявлен особый противопожарный режим, в связи с чем вводится запрет на посещение лесов.
На территории Ялтинского региона запретили ходить в лес. Постановлением администрации г. Ялта с 7 по 27 сентября вводится особый противопожарный режим на территории муниципального образования городской округ Ялта.
За посещение крымских лесов грозит штраф. В последние дни лета и первые дни осени станут чрезвычайно пожароопасными для Крыма.
В Крыму продлили ограничение на посещение лесов. Министерство экологии и природных ресурсов Крыма продлило на 21 день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.
В Алуште введут графики подачи воды
Графики подачи воды введут в Алуште с 23 сентября. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева на своей странице в соцсетях.
Стабильность: в Крыму снова 77 новых случаев коронавируса
За 18 сентября на территории Республики Крым подтверждено 77 новых случаев коронавирусной инфекции.
Как российских туристов обманывают с жильем в Крыму
Отдохнувший в Крыму россиянин раскрыл схему обмана туристов в Крыму.
Жители Крыма жалуются на отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах
Жители Крыма жалуются на массовое отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах. Не работают также мобильные приложения.
16 сентября
В «Артеке» - вспышка заражений коронавирусом
17 часов назад
Дефицит воды в Крыму может привести к вспышке холеры
Отключение воды в условиях изношенности водопровода и канализации может стать причиной попадания болезнетворных бактерий в воду.