В Крыму не хватает женщин-лесников

Самый большой процент женщин-лесников в Крыму – в Бахчисарайском лесхозе.

Об этом «Крымской газете» рассказал замминистра экологии и природных ресурсов РК – заместитель главного государственного инспектора Республики Крым Владимир Капитонов.

— Дефицит лесников есть. Среди них и женщины есть. Да, у нас женщин в лесном хозяйстве порядка 20 процентов. А в Бахчисарайском лесхозе – 35 процентов. Наши лесхозы не закупают посадочный материал, сами выращивают саженцы разных пород, в том числе лиственные. И в основном именно женщины работают в питомниках, выращивают посадочный материал, который потом используется в том числе в госпрограммах по сохранению лесов, — рассказал Капитонов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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