В Крыму готовится к ходовым испытаниям третья «Комета»

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Это судно на подводных крыльях, как и предыдущие, построено в Рыбинске. Выйдет в море этой осенью. Сейчас его дооснащают в Севастополе с учетом опыта эксплуатации первых двух «Комет».

В этом году они будут курсировать между Севастополем и Ялтой до октября. Олег Смирнов отправился в рейс на второй «Комете» и сравнил, что ее отличает от судна, которое впервые вышло на крымский маршрут два года назад.

В рейс из Севастополя сегодня пойдет более новая «Комета». Внешне два судна одинаковы. Разница видна в рулевой рубке. Пассажиров сюда не пускают, но нам показали, что на всем пути до Ялты управлять двигателем и удерживать судно на подводных крыльях будет автопилот – полностью российская разработка.

«Аналогия с воздушными судами, там, с вертолетами – это система управления закрылками, управления выходом судна на крыло. Мы задаем минимальные параметры погодные, значит, волна, ветер. И все. А дальше все дело рук системы», – говорит капитан судна «Комета» Денис Денисов.

Многие туристы летели на отдых в Крым с мыслью непременно попутешествовать на «Комете». На борту морского экспресса интерьер напоминает авиалайнер.

Шторка на входе и ряды кресел, как в самолете – по два по краям и по центру три и четыре. И под каждым креслом, как и в воздушном судне, расположены спасательные жилеты.

Похож и предстартовый инструктаж. У стюардессы в пути можно попросить лекарство от морской болезни. Но вряд ли оно понадобится. Капитан аккуратно маневрирует на выходе из порта.

Радар и другие приборы помогают, но человека не заменят. В нестандартной ситуации, к примеру, в море обломок дерева, среагировать должен капитан. В этот раз он изменил курс, чтобы разойтись с военными кораблями. У пассажиров чуть больше времени насладиться видами.

При волнении до четырех баллов «Комета» может подниматься на крыло. Именно так она сейчас и двигается. И здесь, в салоне, это не особенно чувствуется. По крайней мере, здесь можно свободно передвигаться.

Правда и из ВИП-зала, и из обычного сходить можно только в мини-бар. И в основном в пути сидят. Для удобства отдыхающих тканевую обивку кресел в салоне заменили экокожей. Сделали багажные полки. Их не было на первой «Комете». В сиденьях разместили разъемы для USB- зарядки устройств. В комфорте дорога до крымского города счастья проходит незаметно.

Выйти в обратный путь, по желанию, можно в тот же день, проведя семь часов в Ялте. Навигация продлится до октября.

«После 30 сентября судно будет проходить все необходимые проверки и техническое обслуживание до выхода на линию уже в следующем туристическом сезоне», – рассказал пресс-секретарь группы компаний «Калашников» Марк Разенков.

Третья «Комета» может связать Севастополь с еще одним крымским курортом. Но выбор маршрута будет зависеть от туристического потока, прогнозировать который сейчас сложно. В нынешнем сезоне в рейс «Комета» отправляется с полной посадкой.

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