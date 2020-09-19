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Коронавирус в Крыму

В Крыму еще один человек умер от коронавируса

11:53 суббота, 19 сентября 2020

В Республике Крым еще один человек за прошедшие сутки скончался от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в Крыму остается 2, 1 тысячи пациентов. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1,1 тысяча человек, выписано с выздоровлением – 2,3 тысячи пациентов.

Таким образом, с начала пандемии от коронавируса в Крыму скончались 47 человек.

Ранее сообщалось, что за сутки на полуострове выявили еще 77 заразившихся коронавирусом. За весь период наблюдения в Крыму заболели COVID более 3,5 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Севастополь исчерпывает резервы в борьбе с коронавирусом. С начала недели объем коечного фонда в городе сократился на 25 процентов.

Севастополь получит менее 400 доз вакцины от COVID. Первая стандартная партия вакцины от COVID-19 «Спутник V» в количестве 42 дозы прибудет в Севастополь в понедельник. До конца года город получит еще 388 доз.

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