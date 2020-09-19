В Крыму еще один человек умер от коронавируса

В Республике Крым еще один человек за прошедшие сутки скончался от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Отмечается, что под медицинским наблюдением в Крыму остается 2, 1 тысячи пациентов. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1,1 тысяча человек, выписано с выздоровлением – 2,3 тысячи пациентов.

Таким образом, с начала пандемии от коронавируса в Крыму скончались 47 человек.

Ранее сообщалось, что за сутки на полуострове выявили еще 77 заразившихся коронавирусом. За весь период наблюдения в Крыму заболели COVID более 3,5 тысяч человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дефицит воды в Крыму может привести к вспышке холеры. Отключение воды в условиях изношенности водопровода и канализации может стать причиной попадания болезнетворных бактерий в воду.

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