Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Стабильность: в Крыму снова 77 новых случаев коронавируса ● Севастополь исчерпывает резервы в борьбе с коронавирусом ● Севастополь получит менее 400 доз вакцины от COVID ● В «Артеке» - вспышка заражений коронавирусом ● Врожденный иммунитет к COVID-19 может иметь до 50 процентов людей
В Крыму еще один человек умер от коронавируса
В Республике Крым еще один человек за прошедшие сутки скончался от коронавируса.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что под медицинским наблюдением в Крыму остается 2, 1 тысячи пациентов. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 1,1 тысяча человек, выписано с выздоровлением – 2,3 тысячи пациентов.
Таким образом, с начала пандемии от коронавируса в Крыму скончались 47 человек.
Ранее сообщалось, что за сутки на полуострове выявили еще 77 заразившихся коронавирусом. За весь период наблюдения в Крыму заболели COVID более 3,5 тысяч человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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