В крымских горах обнаружен уникальный медальон и осколок сосуда

фото © пресс-служба Крымского федерального университета

Учебная практика археологов Крымского федерального университета этим летом была сокращена на полмесяца из-за карантина.

Тем не менее студентам и ученым удалось найти немало интересных древних артефактов на месте средневекового княжества на плато Мангуп в Бахчисарайском районе Крыма.

Как рассказал декан исторического факультета Таврической академии КФУ Александр Герцен, раскопки проходили на тех же объектах средневекового княжества Феодоро, что уже были начаты ранее. Несмотря на то, что по здешним тропам ежедневно проходят сотни туристов, археологи сделали научные открытия.

«Прежде всего овраг Табана-Дере, где мы после 1938 года впервые приступили к раскопкам. Но повели их не там, где работали наши предшественники, а заложили шурфы чуть в стороне. Это себя оправдало, потому что те подозрения, что у нас были насчет этого мощного оборонительного звена, что оно может быть гораздо более древним, чем определили наши коллеги, подтвердилось», — поделился впечатлениями ученый.

С внутренней оборонительной стены археологи ушли вглубь на шесть метров и, пробив плотный слой земли, вышли на горизонт изначального строительства. В этой строительной траншее были обнаружены фрагменты керамики. Эту находку Герцен называет «важным бытовым моментом».

«Чтобы дойти до истины, надо в буквально смысле набить мозоли и перерыть не одну тонну руды! Глядя на битые черепки амфор, датированные 5-10 веком, можно было легко представить картину: работают люди, тяжелейший труд, им хочется пить-пить-пить. Слава человеческому труду и человеческим потребностям, которые его сопровождают! Это дает самый точный археологический отсчет времени», — заявил ученый.

Вторая группа археологов трудилась на западном участке дворца мангупских князей на верху плато.

«Это уникальный памятник . Правители таврического княжества в 15 веке гремели на Восточном Причерноморье, а главы соседних государств считали за честь породниться с этой династией Палеоголов. Это последняя правящая династия Византия», — прокомментировал Александр Герцен.

Ученым удалось узнать, что княжеская резиденция на Мангупе возникла «не на голом месте». Здесь находилась крепость времен правления Юстиниана I — византийского правителя, который почти восстановил свое государство в прежних границах Римской империи. При Юстиниане в Константинополе была построена легендарная Святая София.

«В Крыму он отметился именно на Мангупе. Здесь что-то строили, но что — это вопрос следующего полевого сезона. Пока нам только ясно, что и в 9-10 веках на плато велась активная жизнь», — подвел итоги ученый.

Удача крымских археологов не оставила, и им удалось сделать немало ценных предметных находок. Из самых интересных артефактов, «которые потом будут демонстрироваться в музеях», Герцен назвал византийский медальон с изображением конного святого и фрагмент сосуда с изображением лица птицы Сирин. Как обычно, найдено много монет шестого и более поздних веков.

Также археологов заинтересовал обнаруженный резной камень в виде части колонны, увенчанный квадратной капителью.

«Что это? Надгробие или деталь внутреннего убранства — это нам еще придется определить», — заявил Александр Герцен. Все оставшееся до начала следующего сезона время будет плотно посвящено исследованиям, интерпретации, фиксации находок.

В тексте использованы материалы: Форпост

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