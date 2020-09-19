Происшествия
В Балаклаве мужчина ударил ножом своего собутыльника из-за музыки
В Балаклаве дружественные посиделки со спиртным закончились поножовщиной, сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.
По данным ведомства, во время застолья между мужчинами возник конфликт из-за музыки, которая играла слишком громко.
«Во время спора 38-летний приятель схватил со стола нож и нанес удар своему 28-летнему знакомому в область живота. Потерпевший вынужден был обратиться в медицинское учреждение, где сообщил, что его на улице ударил неизвестный», - говорится в сообщении.
Полиция по горячим следам задержала злоумышленника. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее подобный инцидент случился в Ялте. Там во время конфликта мужчина получил ножевые ранения и оказался в реанимации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Севастопольца будут судить за убийство корабельного механика. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту убийства 71-летнего жителя города Севастополя (ч.1 ст. 105 УК РФ).
Два ялтинца украли бытовую технику на 60 тысяч в магазинах Симферополя. Из супермаркетов цифровой и бытовой техники пропал ряд товаров: портативные колонки, электробритвы, диски к игровым приставкам.
Мошенник из Севастополя получил 81 млн на продаже недостроенных домов. Директор группы компаний «Любимый берег» из Севастополя отправится в исправительную колонию общего режима на 6 лет.
В Севастополе вор-рецидивист с ножом ограбил магазин. В Севастополе мужчина с ножом ограбил магазин. Задержать нарушителя помогла его супруга, сообщает пресс-служба МДВ по региону.
Как российских туристов обманывают с жильем в Крыму
Отдохнувший в Крыму россиянин раскрыл схему обмана туристов в Крыму.
Курортный сезон
Новости курортного сезона
Двое крымчан прошли в финал отбора на Детское Евровидение
Двое крымчан поборются за возможность представлять Россию на Детском Евровидении в финале отборочного всероссийского этапа.
Жители Крыма жалуются на отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах
Жители Крыма жалуются на массовое отключение банкоматов и терминалов оплаты в магазинах. Не работают также мобильные приложения.
16 сентября
В «Артеке» - вспышка заражений коронавирусом
13 часов назад
Интернет-провайдеры в Крыму объявили о повышении цен
Интернет-провайдеры в Крыму вынуждены повысить цены на услуги из-за реализации мер «пакета Яровой».