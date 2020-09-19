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Происшествия

В Балаклаве мужчина ударил ножом своего собутыльника из-за музыки

В Балаклаве дружественные посиделки со спиртным закончились поножовщиной, сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.

По данным ведомства, во время застолья между мужчинами возник конфликт из-за музыки, которая играла слишком громко.

«Во время спора 38-летний приятель схватил со стола нож и нанес удар своему 28-летнему знакомому в область живота. Потерпевший вынужден был обратиться в медицинское учреждение, где сообщил, что его на улице ударил неизвестный», - говорится в сообщении.

Полиция по горячим следам задержала злоумышленника. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее подобный инцидент случился в Ялте. Там во время конфликта мужчина получил ножевые ранения и оказался в реанимации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Севастопольца будут судить за убийство корабельного механика. Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту убийства 71-летнего жителя города Севастополя (ч.1 ст. 105 УК РФ).

Два ялтинца украли бытовую технику на 60 тысяч в магазинах Симферополя. Из супермаркетов цифровой и бытовой техники пропал ряд товаров: портативные колонки, электробритвы, диски к игровым приставкам.

Мошенник из Севастополя получил 81 млн на продаже недостроенных домов. Директор группы компаний «Любимый берег» из Севастополя отправится в исправительную колонию общего режима на 6 лет.

В Севастополе вор-рецидивист с ножом ограбил магазин. В Севастополе мужчина с ножом ограбил магазин. Задержать нарушителя помогла его супруга, сообщает пресс-служба МДВ по региону.

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