В Балаклаве мужчина ударил ножом своего собутыльника из-за музыки

В Балаклаве дружественные посиделки со спиртным закончились поножовщиной, сообщает пресс-служба МВД по Севастополю.

По данным ведомства, во время застолья между мужчинами возник конфликт из-за музыки, которая играла слишком громко.

«Во время спора 38-летний приятель схватил со стола нож и нанес удар своему 28-летнему знакомому в область живота. Потерпевший вынужден был обратиться в медицинское учреждение, где сообщил, что его на улице ударил неизвестный», - говорится в сообщении.

Полиция по горячим следам задержала злоумышленника. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее подобный инцидент случился в Ялте. Там во время конфликта мужчина получил ножевые ранения и оказался в реанимации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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