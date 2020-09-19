Водный кризис
Развитие сюжета: Дефицит воды в Крыму может привести к вспышке холеры ● Симферополь переводят на снабжение водой из скважин ● Процесс не остановить: крымские водохранилища продолжают мелеть ● Ученые назвали стоимость кубометра искусственных осадков для Крыма ● В Крыму ужесточают пользование водой для частных хозяйств
В Алуште введут графики подачи воды
фото © Новости Крыма
Графики подачи воды введут в Алуште с 23 сентября. Об этом сообщила глава администрации города Галина Огнева на своей странице в соцсетях.
«Со среды, 23 сентября, мы вводим в Алуште, Партените и Малом Маяке ограничительные меры подачи воды. С 23.00 до 05.00 в системе водопровода будет снижено давление. Вода, будет, но под низким давлением», - уточнила она.
По словам Огневой, такая мера поможет сэкономить и не допустить полного отсутствия воды.
«В Изобильненском водохранилище остался небольшой объем, которого хватит только до декабря. Снижение давления – это экономия как минимум 10 тысяч кубометров в сутки. Это гарантия того, что даже без осадков вода будет в кранах домов и квартир до апреля следующего года», - отметила глава администрации.
Огнева также обратилась к местным жителям с просьбой не набирать большие емкости, так как подача водоснабжения будет круглосуточной.
В начале сентября графики подачи воды ввели в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. В некоторых частях города воду дают по часам.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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