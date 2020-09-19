Стабильность: в Крыму снова 77 новых случаев коронавируса

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За 18 сентября на территории Республики Крым подтверждено 77 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 18 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции. 55 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3650 случаев новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2788 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 644 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4226 человек.Выздоровевших за весь период – 2393 человека», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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